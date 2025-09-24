Отново е време за Лига Европа – подгответе се за шоу!

18 отбора започват днес, 24 септември, своя път във втория по сила европейски турнир.

Откриващият ден на Лига Европа ще ни предложи 9 вълнуващи мача, а на 3 от тях може да се насладите в каналите на bTV Media Group.

Мидтиланд – Щурм Грац

Първият ранен сблъсък за вечерта изправя 4-кратния шампион на Дания Мидтиланд срещу първенеца на Австрия Щурм Грац. За да си спечели място в турнира, датският тим елиминира три отбора в квалификациите за Лига Европа, допускайки само 3 гола. Докато гостите в днешната среща попаднаха във втория по сила европейски турнир след като отпаднаха на плейофите за класиране в Шампионската лига от Бодьо Глимт с общ резултат 1:7.

Снимка: Getty Images

Двата отбора към момента заемат вторите позиции в местните си първенства и се намират в добра форма след началото на сезона. Те вече имат история помежду си – пак в груповата фаза на Лига Европа, преди 3 години, Мидтиланд и Щурм Грац си размениха по една победа в двата мача. Силите изглеждат напълно изравнени, а кой ще надделее ще разберем тази вечер от 19:45 пряко по bTV Action и на VOYO.BG.

Реал Бетис – Нотингам Форест

Веднага след това, bTV Action ви предлага един от най-интересните мачове от първият кръг на Лига Европа. Финалистът от Лигата на Конференциите Реал Бетис приема двукратния победител в Шампионската лига -спящия гигант Нотингам Форест.

Снимка: Getty Images

За гостите от острова това ще бъде първо участие в евротурнирите след 30-годишно отсъствие, а момчетата водени от Мануел Пелегрини започват пети пореден сезон в Европа.

През изминалата кампания Бетис изигра първия европейски финал в историята си, но въпреки че поведе в резултата, отстъпи с 1:4 на Челси. В редиците на домакините от Севиля има познато лице за гостите. Талисманът на Бетис, Антъни с цветовете на Манчестър Юнайтед се е изправял 7 пъти срещу Нотингам Форест, изпускайки трите точки само в един от случаите.

Снимка: Getty Images

Ще се завърне ли подобаващо Нотингам Форест в Европа или Реал Бетис ще разочарова феновете на острова, може да разберете пряко от 22:00 в ефира на bTV Action и на VOYO.BG.

Ница – Рома

Отново от 22:00 по RING, Ница посреща Рома. Отборът от италианската столица се намира в добра форма под новия си наставник Джан Пиеро Гасперини. Рома заема четвъртата позиция в Серия "А" с 3 победи от 4 мача и едва 1 допуснат гол. Домакините в днешната среща от друга страна изпитват трудности от началото на кампанията с едва 2 победи в първите си 7 мача във всички турнири. Орлите заемат 11-а позиция във временното класиране, като само веднъж са отбелязали повече от един гол в срещите си.

Снимка: Getty Images

Двата отбора за първи път ще се изправят един срещу друг, но за голяма част от футболисте на гостите това няма да бъде първа визита в Ница. Капитанът на Рома Стефан Ел Шаарави, Нил Ел Айнауи, Ману Коне и Зеки Челик са все бивши играчи на отбори от Лига 1.

Ще продължи ли Рома добрия старт на сезона си или Ница ще развали медения месец на Джан Пиеро Гасперини, гледайте от 22:00 пряко по RING и на VOYO.BG.

Най-интересното от останалите 6 късни мача може да прочетете отново тук - на btvsport.bg!

Мачовете днес:

Мидтиланд – Щурм Грац

ПАОК – Макаби Тел Авив

Цървена Звезда – Селтик

Динамо Загреб – Фенербахче

Малмьо – Лудогорец

Ница – Рома

Реал Бетис – Нотингам Форест

Фрайбург – Базел

Брага – Фейенорд

