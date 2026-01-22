bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Лига Европа

ПАОК повали непобеден испански гранд

Кирил Десподов влезе в игра в края

ПАОК повали непобеден испански гранд
Reuters

Отборът на капитана на българския национален отбор ПАОК изкова трудна победа с 2:0 над непобедения дотогава в Лига Европа тим на Бетис. Преди сблъсъка Кирил Десподов лекуваше контузия и се появи в края на срещата.

С победата ПАОК се доближава опасно близо до местата за директно класиране за елиминационната фаза на Лига Европа, където дори след загубата днес се намира и Бетис.

Снимка: Reuters

Какво се случи?

Двата отбора изиграха сравнително спокойно първо полувреме, за разлика от втората част, която бе далеч по-интригуваща.

През вторите 45 минути ПАОК създаде пет големи шанса, а вратарят на гостите от Испания Пау Лопес се отличи с няколко много добри намеси. Голът най-накрая падна в 67-ата минута. Прекрасна атака като по учебник, преминала през целия отбор, изведе капитана Андрия Живкович сам срещу опразнената врата, а неговата задача бе само да насочи топката във вратата с глава.

Снимка: Reuters

Шест минути по-късно гърците удвоиха, но попадението бе отменено заради засада. Вторият гол обаче не закъсня. В 86-ата минута Йоргос Якумакис сложи край на сблъсъка с перфектно изпълнена дузпа, три минути след като Кирил Десподов се появи на терена.

Тази победа за ПАОК е седма поредна във всички турнири, а това беше едва втората победа на гръцкия тим срещу испански съперник в общо 12 мача. За Бетис това пък беше първа загуба в последните им седем мача в Лига Европа.

Двата отбора имат сериозни шансове за директно класиране за осминафиналите в турнира. Въпреки загубата Бетис заема петата позиция с 14 точки, докато ПАОК е 12-и с 12 пункта.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Лига Европа между ПАОК и Бетис

ПАОК
ПАОК
2 : 0
Бетис
Бетис
43%
Притежание на топката
57%
11
Точни удари
8
1
Неточни удари
11
44
Опасни атаки
49
14
Нарушения
11
5
Корнери
8
6
Засади
3
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: Stadio Toumbas

Състави

99
3 16 5 21
27 8
14 10 11
7
52 9 24
18 6 8
40 3 16 12
25
Антонис Цифцис 99 Антонис Цифцис
Jonjoe Kenny 3 Jonjoe Kenny
Томаш Кендзьора 16 Томаш Кендзьора
Йоанис Михайлидис 5 Йоанис Михайлидис
Баба Рахман 21 Баба Рахман
Магомед Оздоев 27 Магомед Оздоев
Суалихо Мейте 8 Суалихо Мейте
Андрия Живкович 14 Андрия Живкович
Димитрис Пелкас 10 Димитрис Пелкас
Тайсън 11 Тайсън
Йоргос Джакумакис 7 Йоргос Джакумакис
Пау Лопес 25 Пау Лопес
Ángel Ortiz 40 Ángel Ortiz
Йоренте 3 Йоренте
Валентин Гомес 16 Валентин Гомес
Рикардо Родригес 12 Рикардо Родригес
Нелсън Деоса 18 Нелсън Деоса
Серги Алтимира 6 Серги Алтимира
Пабло Форналс 8 Пабло Форналс
52
Чими Авила 9 Чими Авила
Айтор Руибал 24 Айтор Руибал
Тагове:

шок лига европа паок бетис кирил десподов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Съдийката с крошето пред bTV: За първи път удрям човек! (ВИДЕО)

Съдийката с крошето пред bTV: За първи път удрям човек! (ВИДЕО)
Люти закани след боя в Сливен: Ще довърша започнатото!

Люти закани след боя в Сливен: Ще довърша започнатото!
Това не е история за футбол! Дъщерята му е на 21, той - на 33

Това не е история за футбол! Дъщерята му е на 21, той - на 33
Кой ще се смее и кой ще плаче? Лига Европа отново е тук!

Кой ще се смее и кой ще плаче? Лига Европа отново е тук!
Може ли Лудогорец още днес да се класира напред в Лига Европа? (АНКЕТА)

Може ли Лудогорец още днес да се класира напред в Лига Европа? (АНКЕТА)

Последни новини

Битият борец пред bTV: Те тепиха не могат да си оправят, тръгнали борбата (ВИДЕО)

Битият борец пред bTV: Те тепиха не могат да си оправят, тръгнали борбата (ВИДЕО)
Оперираха бивш национален селекционер

Оперираха бивш национален селекционер
Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг
Той не прави секс: Бивш голмайстор на Челси нападна треньора си (ВИДЕО)

Той не прави секс: Бивш голмайстор на Челси нападна треньора си (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV