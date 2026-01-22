ПАОК повали непобеден испански гранд

Отборът на капитана на българския национален отбор ПАОК изкова трудна победа с 2:0 над непобедения дотогава в Лига Европа тим на Бетис. Преди сблъсъка Кирил Десподов лекуваше контузия и се появи в края на срещата.

С победата ПАОК се доближава опасно близо до местата за директно класиране за елиминационната фаза на Лига Европа, където дори след загубата днес се намира и Бетис.

Снимка: Reuters

Какво се случи?

Двата отбора изиграха сравнително спокойно първо полувреме, за разлика от втората част, която бе далеч по-интригуваща.

През вторите 45 минути ПАОК създаде пет големи шанса, а вратарят на гостите от Испания Пау Лопес се отличи с няколко много добри намеси. Голът най-накрая падна в 67-ата минута. Прекрасна атака като по учебник, преминала през целия отбор, изведе капитана Андрия Живкович сам срещу опразнената врата, а неговата задача бе само да насочи топката във вратата с глава.

Снимка: Reuters

Шест минути по-късно гърците удвоиха, но попадението бе отменено заради засада. Вторият гол обаче не закъсня. В 86-ата минута Йоргос Якумакис сложи край на сблъсъка с перфектно изпълнена дузпа, три минути след като Кирил Десподов се появи на терена.

Тази победа за ПАОК е седма поредна във всички турнири, а това беше едва втората победа на гръцкия тим срещу испански съперник в общо 12 мача. За Бетис това пък беше първа загуба в последните им седем мача в Лига Европа.

Двата отбора имат сериозни шансове за директно класиране за осминафиналите в турнира. Въпреки загубата Бетис заема петата позиция с 14 точки, докато ПАОК е 12-и с 12 пункта.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Лига Европа между ПАОК и Бетис