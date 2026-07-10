БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ЦСКА продаде Лумбард Делова в Турция Амедспор активира откупната му клауза от 950 000 евро

ЦСКА продаде централния защитник Лумбард Делова на новака в турския елит Амедспор. Националът на Косово подписа с новия си клуб за три години.

В Амед играе българското крило Здравко Димитров, но информациите в местните медии сочат, че бившето крило на Левски ще се раздели с клуба.

Националът на Косово облече екипа на ЦСКА през лятото на 2024 г. и записа участие в 69 официална мача, в които отбеляза 4 гола. Делова спечели Купата на България в края на миналия сезон.

"ЦСКА благодари на Лумбард Делова за професионализма и приноса му на футболния терен и му желае успех в бъдещите предизвикателства!", написаха "червените".

Съобщението на Амед

В рамките на планирането на състава за сезон 2026/2027 нашият клуб подписа тригодишен договор с косовския национал Лумбард Делова, който за последно носеше екипа на ЦСКА София.

27-годишният футболист може да играе основно като централен защитник, но също така се справя успешно и като десен и ляв бек. Със своята универсалност той ще допринесе значително за отбора ни.

Пожелаваме добре дошъл на Лумбард Делова и му желаем успешна кариера с екипа на нашия клуб."