bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Лига Европа

Разочароващ старт за Десподов и ПАОК в Европа

Едно от най-динамичните нулеви ремита

Разочароващ старт за Десподов и ПАОК в Европа
Reuters

ПАОК и Макаби Тел Авив завършиха 0:0 в първия мач от новия сезон на Лига Европа. Кирил Десподов започна двубоя на скамейката и не успя да помогне на отбора си да вземе трите точки.

Отменен гол и невероятно спасяване на Иржи Павленка под рамката за ПАОК попречиха на гостите от Израел да си тръгнат с победата.

Това бе първи сблъсък между двата отбора в основната фаза на евротурнирите.

Какво се случи?

Първото полувреме беше едно от най-динамичните нулеви ремита. Атаките към двете врати се редуваха неуморно, като бяха нанесени общо 16 удара. В 37' топката най-сетне попадна във вратата на ПАОК, но попадението бе отменено заради засада.

Снимка: Reuters

Второто полувреме започна по начина, по който приключи и първото. Този път обаче далеч по-опасен бе отборът на гостите. В 65‘ Иржи Павленка запази равенството с много важна намеса, останал очи в очи с нападател на Макаби във вратарското поле.

Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов започна мача на скамейката. Бившият ас на Лудогорец и ЦСКА се появи на терена в 66‘. Малко след това българинът беше на косъм от това да засече опасното центриране на Мади Камара.

Снимка: Reuters

Със спечелената точка ПАОК и Кирил Десподов откриват актива си за тази кампания. През миналия сезон гръцкият отбор стигна до осминафиналите.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ференцварош и Лудогорец

Ференцварош
Ференцварош
3 : 0
Лудогорец
Лудогорец
41%
Притежание на топката
43%
9
Точни удари
14
5
Неточни удари
6
48
Опасни атаки
76
15
Нарушения
11
5
Корнери
9
0
Засади
2
3-1-4-2
Формация
4-3-3
Стадион: Groupama Aréna

Състави

90
3 28 22
23
25 64 36 47
75 19
77 29 11
26 23 18
17 15 24 3
39
Денес Дибуш 90 Денес Дибуш
Стефан Гартенман 3 Стефан Гартенман
Toon Raemaekers 28 Toon Raemaekers
Габор Шандор Салай 22 Габор Шандор Салай
Бенс Йотвьос 23 Бенс Йотвьос
Кебраилс Макреккис 25 Кебраилс Макреккис
Алекс Тот 64 Алекс Тот
Габи Каниковски 36 Габи Каниковски
Callum O'Dowda 47 Callum O'Dowda
Лени Джоузеф 75 Лени Джоузеф
Барнабас Варга 19 Барнабас Варга
Хендрик Бонман 39 Хендрик Бонман
Сон 17 Сон
Едвин Куртулус 15 Едвин Куртулус
Оливие Вердон 24 Оливие Вердон
Антон Недялков 3 Антон Недялков
Филип Калоч 26 Филип Калоч
Дерой Дуарте 23 Дерой Дуарте
Ивайло Чочев 18 Ивайло Чочев
Ерик Маркъс 77 Ерик Маркъс
Ив Ерик Биле 29 Ив Ерик Биле
Кайо Видал Роша 11 Кайо Видал Роша
Тагове:

България капитан цска лига европа национален отбор макаби тел авив паок лудогорец кирил десподов първи кръг

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Александър Димитров е новият селекционер на България (ВИДЕО)

Александър Димитров е новият селекционер на България (ВИДЕО)
Гьонов: Част от разследваните са залагали на свои мачове

Гьонов: Част от разследваните са залагали на свои мачове
Георги Иванов за Русия: Никой не ме е питал! (ВИДЕО)

Георги Иванов за Русия: Никой не ме е питал! (ВИДЕО)
Официално: Христо Янев отново е треньор на ЦСКА

Официално: Христо Янев отново е треньор на ЦСКА

Последни новини

Дакота Дичева получи номинация за ММА Оскарите

Дакота Дичева получи номинация за ММА Оскарите
Гьонов: Част от разследваните са залагали на свои мачове

Гьонов: Част от разследваните са залагали на свои мачове
Четвъртфиналът България vs САЩ - утре, 14:30 ч., пряко по bTV

Четвъртфиналът България vs САЩ - утре, 14:30 ч., пряко по bTV
Вижте колко спечели Левски от европейските си мачове

Вижте колко спечели Левски от европейските си мачове

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV