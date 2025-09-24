Разочароващ старт за Десподов и ПАОК в Европа

ПАОК и Макаби Тел Авив завършиха 0:0 в първия мач от новия сезон на Лига Европа. Кирил Десподов започна двубоя на скамейката и не успя да помогне на отбора си да вземе трите точки.

Отменен гол и невероятно спасяване на Иржи Павленка под рамката за ПАОК попречиха на гостите от Израел да си тръгнат с победата.

Това бе първи сблъсък между двата отбора в основната фаза на евротурнирите.

Какво се случи?

Първото полувреме беше едно от най-динамичните нулеви ремита. Атаките към двете врати се редуваха неуморно, като бяха нанесени общо 16 удара. В 37' топката най-сетне попадна във вратата на ПАОК, но попадението бе отменено заради засада.

Снимка: Reuters

Второто полувреме започна по начина, по който приключи и първото. Този път обаче далеч по-опасен бе отборът на гостите. В 65‘ Иржи Павленка запази равенството с много важна намеса, останал очи в очи с нападател на Макаби във вратарското поле.

Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов започна мача на скамейката. Бившият ас на Лудогорец и ЦСКА се появи на терена в 66‘. Малко след това българинът беше на косъм от това да засече опасното центриране на Мади Камара.

Снимка: Reuters

Със спечелената точка ПАОК и Кирил Десподов откриват актива си за тази кампания. През миналия сезон гръцкият отбор стигна до осминафиналите.

