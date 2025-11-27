Ще издържи ли непробиваемата крепост на Астън Вила нов удар?

Астън Вила посреща Йънг Бойс в двубой от петия кръг на Лига Европа – среща, която носи особено сладък спомен за бирмингамци. Именно срещу швейцарците миналия сезон те записаха първата си победа в групите на Шампионската лига, което придава допълнителен вкус и заряд на предстоящия мач.

Сладката победа миналия сезон

Първата победа на Астън Вила в Шампионската лига от 41 години насам дойде именно срещу този съперник в Берн. В първия кръг на турнира миналия сезон Вила разгроми швейцарския шампион с 3:0 като гост.

Защо 41 години? Отговорът е прост - миналата кампания беше първата на Астън Вила в Шампионската лига от 1983 г., когато отпадат на четвъртфиналите от звездния състав на Ювентус. Любопитното е, че Вила са участвали едва три пъти в най-престижния европейски турнир, като печелят трофея още в дебютната си кампания през 1982 г.

Тази победа остава единственият мач на английския клуб срещу швейцарски съперник, докато Йънг Бойс е спечелил едва 2 от 13-те си срещи с отбори от Острова (2 равенства, 9 загуби) и няма нито една победа на английска земя.

Непробиваемата крепост на Вила

Астън Вила продължава да затваря устите на скептиците, а у дома тимът е построил истинска крепост. Текущата серия от три поредни победи е само върхът на айсберга – Вила има девет успеха в последните 11 мача (2 загуби). И двете поражения са като гост, което прави рекорда у дома още по-внушителен: 14 победи в последните 16 срещи на „Вила Парк“ (1 равенство, 1 загуба), включително шест последователни успеха.

Част от тази серия е и силното представяне на виланите в Европа - пет победи от пет мача у дома през календарната година. От началото на сезон 2023/24 никой друг отбор не е записал повече победи в основната фаза на европейските клубни турнири на собствен терен – Вила е с цели 12!

Шамарът от Десподов

Йънг Бойс обаче дебне само на три точки зад англичаните. Последното му европейско изпитание беше кошмарно - тежко 0:4 като гост на капитана на българския национален отбор Кирил Десподов и неговия ПАОК. Това поражение го превърна в отбора с най-слаба защита в Лига Европа до момента - вече с десет допуснати гола.

Швейцарците обаче си изкараха яда в местното първенство, където за два мача отбелязаха девет гола. Така те пристигат в Англия с известна доза самочувствие и надежда, че могат да поднесат изненада.

