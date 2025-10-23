Ще уволни ли Руи Мота треньора на Йънг Бойс? (ВИДЕО)

Въпреки загубата в предния кръг от Бетис, Лудогорец гледа смело към достигане до елиминационната фаза в Лига Европа. Днес на пътя на "орлите" се изправя швейцарският Йънг Бойс.

Това ще бъде първата официална среща между двата отбора в историята на евротурнирите. Въпреки това обаче те са се изправяли един срещу друг в два приятелски мача. И двата бяха спечелени от българския шампион, включително последния през януари с гол на Кайо Видал в заключителните минути.

В търсене на първа победа

Сега Лудогорец ще играе за първи път на стадион "Стад дьо Сюис" или "Ванкдорф". Това е вторият най-голям стадион в Швейцария, който приветства мачове от европейското първенство през 2008 г., спечелено от Испания.

"Орлите" все още нямат победа на швейцарска земя, а Йънг Бойс ще бъде четвъртият съперник, срещу който българският отбор се изправя. Досега Лудогорец е играл само срещу Цюрих и Базел и има само 1 победа в 8 мача.

Единственият съперник от България, срещу който "жълто-черните" са играли, е ЦСКА. Двата отбора се срещат в групите на Лига Европа през сезон 2020/21, а швейцарците побеждават два пъти - 1:0 и 3:0.

Ситуацията в отбора на Йънг Бойс обаче не е добра, понеже треньорът Джорджо Контини може да бъде уволнен, ако отборът не спечели домакинството си на Лудогорец. "Жълто-черните" започнаха слабо сезона и имат 4 загуби в 6 мача до момента. Също така швейцарският гранд е загубил последните си 6 домакинства в евротурнирите и със сигурност Контини не е спал спокойно преди мача срещу Руи Мота.

"Орлите" пък все още нямат загуба в родното първенство, въпреки че се намират на трето място, но с мач по-малко. Техническият директор на отбора - Козмин Моци, обаче е убеден, че в края на сезона Лудогорец отново ще бъде шампион на България и то за 15-и пореден път.

"Очакванията са да се върнем с точка или три от мача с Йънг Бойс. Очаквам да играем с настроение, с желание. Знам, че е различно, защото играем на изкуствен терен", сподели бившият румънски футболист. "Имаме мач по-малко, но има доста мачове и съм сигурен, че ще е по-тежко, но лятото отново ще сме шампиони", заяви защитникът, коментирайки представянето на отбора в българското първенство.

Лудогорец със сигурност ще се цели към трите точки, които да вдъхнат кураж на футболистите, че този сезон могат да преминат основния етап на Лига Европа, след като миналия сезон отпаднаха още в груповата фаза. Родният шампион може да запише две поредни победи като гост в Европа за първи път от сезон 2013/14, когато беше в групите на втория по сила европейски клубен турнир.

Интересна е историята на съдията, който ще ръководи срещата. Финландският рефер Мохамед Ал Емара е избиран 6 пъти за най-добър съдия в страната си. Роден в бежанския лагер Рафха в Саудитска Арабия, където семейството му е потърсило убежище след бягство от Южен Ирак, той израства във Финландия и започва да тренира футбол още като дете. В школата на Интер Турку развива уменията си, но през 2011 г. решава да се насочи към съдийството.

Дали Лудогорец ще спечели за първи път в Швейцария или футболистите на Йънг Бойс ще спасят треньора си от уволнение?

