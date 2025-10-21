bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Роден в бежански лагер решава съдбата на Лудогорец

От палатка в пустинята до светлините на Берн – съдия с невероятна съдба

Финландският рефер Мохамед Ал Емара ще бъде главен съдия на третия мач на Лудогорец в груповата фаза на Лига Европа. Българският шампион гостува на швейцарския Йънг Бойс на 23 октомври на стадион „Ванкдорф“ от 22:00 ч.

На 33 години, Ал Емара вече е легенда в родната си страна – шест пъти е избиран за най-добър съдия във финландската елитна лига от 2018 до 2023 г. Международен арбитър е от 2021 г. и в момента е в Категория 1, заедно с Георги Кабаков.

Помощници в четвъртък ще му бъдат Турка Валяка и Мика Лампу, а четвърти съдия е Пейман Симани – всички от Финландия. ВАР ще се ръководи от германците Бенямин Бранд и Йохан Пфайфер.

Снимка: Lap.bg

Историята на Ал Емара е впечатляваща. Роден в бежанския лагер Рафха в Саудитска Арабия, където семейството му е потърсило убежище след бягство от Южен Ирак, той израства във Финландия и започва да тренира футбол още като дете. В школата на Интер Турку развива уменията си, но през 2011 г. решава да се насочи към съдийството.

Мануел Пелегрини пред bTV: Лудогорец играе хубав футбол (ВИДЕО)

Освен на терена, Ал Емара работи като преводач и активно участва в инициативи срещу расизма, за които е отличен и от президента на Финландия.

Този сезон 33-годишният арбитър вече има три международни мача в Лига на конференциите, но все още не се е срещал с български отбори в европейските турнири.

Бетис победи Лудогорец с автогол на свой юноша (ВИДЕО)

Статистики за двубоя от Лига Европа между ФКСБ и Йънг Бойс

ФКСБ
ФКСБ
0 : 2
Йънг Бойс
Йънг Бойс
51%
Притежание на топката
49%
6
Точни удари
14
11
Неточни удари
2
80
Опасни атаки
54
11
Нарушения
18
8
Корнери
3
1
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-4-2
Стадион: Arena Naţională

Състави

32
2 30 17 28
42 18
11 37 7
29 37
39 45 6 77
17 30 23 3
1
Стефан Търновану 32 Стефан Търновану
Валентин Крету 2 Валентин Крету
Сиябонга Нгезана 30 Сиябонга Нгезана
Михай Попеску 17 Михай Попеску
Григорий Пантеа 28 Григорий Пантеа
Баба Алхасан 42 Баба Алхасан
Малком Еджума 18 Малком Еджума
Давид Микулеску 11 Давид Микулеску
Октавиан Попеску 37 Октавиан Попеску
Денис Алибек 7 Денис Алибек
Марвин Келър 1 Марвин Келър
Саиди Янко 17 Саиди Янко
Сандро Лаупер 30 Сандро Лаупер
Лорис Бенито 23 Лорис Бенито
Джауен Хаджам 3 Джауен Хаджам
Дариан Малес 39 Дариан Малес
Rayan Raveloson 45 Rayan Raveloson
Едимилсон Фернандес 6 Едимилсон Фернандес
Жоел Алмада Монтейро 77 Жоел Алмада Монтейро
Крис Бедия 29 Крис Бедия
Армин Гигович 37 Армин Гигович
Тагове:

съдия швейцария саудитска арабия йънг бойс лудогорец георги кабаков стадион Ванкдорф бежански лагер Рафха

