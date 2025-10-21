Роден в бежански лагер решава съдбата на Лудогорец

Финландският рефер Мохамед Ал Емара ще бъде главен съдия на третия мач на Лудогорец в груповата фаза на Лига Европа. Българският шампион гостува на швейцарския Йънг Бойс на 23 октомври на стадион „Ванкдорф“ от 22:00 ч.

На 33 години, Ал Емара вече е легенда в родната си страна – шест пъти е избиран за най-добър съдия във финландската елитна лига от 2018 до 2023 г. Международен арбитър е от 2021 г. и в момента е в Категория 1, заедно с Георги Кабаков.

Помощници в четвъртък ще му бъдат Турка Валяка и Мика Лампу, а четвърти съдия е Пейман Симани – всички от Финландия. ВАР ще се ръководи от германците Бенямин Бранд и Йохан Пфайфер.

Снимка: Lap.bg

Историята на Ал Емара е впечатляваща. Роден в бежанския лагер Рафха в Саудитска Арабия, където семейството му е потърсило убежище след бягство от Южен Ирак, той израства във Финландия и започва да тренира футбол още като дете. В школата на Интер Турку развива уменията си, но през 2011 г. решава да се насочи към съдийството.

Освен на терена, Ал Емара работи като преводач и активно участва в инициативи срещу расизма, за които е отличен и от президента на Финландия.

Този сезон 33-годишният арбитър вече има три международни мача в Лига на конференциите, но все още не се е срещал с български отбори в европейските турнири.

