bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Лига Европа

Слаби Десподов и ПАОК не затрудниха Селта

Българинът игра 70 минути, но направи само 8 точни паса

Слаби Десподов и ПАОК не затрудниха Селта
Reuters

Селта успя да победи ПАОК като домакин в Лига Европа с 3:1, като това е първи успех за "небесносините" през този сезон във всички турнири. Яго Аспас, Борха Майорал и Уилиот Сведберг бяха точни за отбора на Клаудио Хиралдес. 

За ПАОК попадението вкара Йоргос Якумакис.

ПАОК и Десподов не впечатлиха

Мачът протичаше без особено много положения. Надиграването беше в централната част на терена.

В 37' ПАОК откри резултата чрез Йоргос Якумакис. След грешка в защитата на Селта, топката бе отнета от Янис Константелиас. Ударът му бе спасен от вратаря на домакините, но при добавката Якумакис бе точен от близка дистанция.

Снимка: Reuters

В добавеното време на първата част Селта изравни с гол на легендата си Яго Аспас. Бившият играч на Ливърпул засече центриране отляво и с глава разстреля Иржи Павленка.

През второто полувреме ПАОК допусна пълен обрат. Първата грешка на футболистите на гръцкия гранд бе наказана от Борха Майорал. Неразбирателство между защитниците позволи на Уилиот Сведберг да се измъкне. Ударът му обаче бе спасен, но топката попадна на пътя на Майорал, който беше безкомпромисен.

Снимка: Reuters

Селта стигна и до трети гол, който първоначално бе отменен. След преглед с VAR обаче Сведберг се оказа в прегръдките на съотборниците си.

След това Кирил Десподов бе заменен. Петкратният носител на приза "Най-добър футболист на България" не изигра най-добрия си мач.

До края не последваха сериозни положения и Селта постигна първа победа за сезона във всички турнири.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България футбол лига европа паок ливръпул селта кирил десподов яго аспас var уилиот сведберг

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Двойна доза победи за Истанбул в Европа (ВИДЕО)

Двойна доза победи за Истанбул в Европа (ВИДЕО)
Гонзо отписа световното първенство (ВИДЕО)

Гонзо отписа световното първенство (ВИДЕО)
Световното по вдигане на тежести – пряко по RING и онлайн на VOYO

Световното по вдигане на тежести – пряко по RING и онлайн на VOYO
Бивш на Черно море осъди Партизан за 1,3 млн. евро

Бивш на Черно море осъди Партизан за 1,3 млн. евро
Лудогорец, Кирил Десподов и 18 мача от Лига Европа в един ден!

Лудогорец, Кирил Десподов и 18 мача от Лига Европа в един ден!

Последни новини

Олимпиакос рухна в последната четвърт срещу Реал (ВИДЕО)

Олимпиакос рухна в последната четвърт срещу Реал (ВИДЕО)
Нотингам без победа и в Лига Европа, Постекоглу постави антирекорд

Нотингам без победа и в Лига Европа, Постекоглу постави антирекорд
Куриоз в Лига Европа: В Рома забравиха как се вкарва дузпа (ВИДЕО)

Куриоз в Лига Европа: В Рома забравиха как се вкарва дузпа (ВИДЕО)
Бетис победи Лудогорец с автогол на свой юноша (ВИДЕО)

Бетис победи Лудогорец с автогол на свой юноша (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV