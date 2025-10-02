Слаби Десподов и ПАОК не затрудниха Селта

Селта успя да победи ПАОК като домакин в Лига Европа с 3:1, като това е първи успех за "небесносините" през този сезон във всички турнири. Яго Аспас, Борха Майорал и Уилиот Сведберг бяха точни за отбора на Клаудио Хиралдес.

За ПАОК попадението вкара Йоргос Якумакис.

ПАОК и Десподов не впечатлиха

Мачът протичаше без особено много положения. Надиграването беше в централната част на терена.

В 37' ПАОК откри резултата чрез Йоргос Якумакис. След грешка в защитата на Селта, топката бе отнета от Янис Константелиас. Ударът му бе спасен от вратаря на домакините, но при добавката Якумакис бе точен от близка дистанция.

Снимка: Reuters

В добавеното време на първата част Селта изравни с гол на легендата си Яго Аспас. Бившият играч на Ливърпул засече центриране отляво и с глава разстреля Иржи Павленка.

През второто полувреме ПАОК допусна пълен обрат. Първата грешка на футболистите на гръцкия гранд бе наказана от Борха Майорал. Неразбирателство между защитниците позволи на Уилиот Сведберг да се измъкне. Ударът му обаче бе спасен, но топката попадна на пътя на Майорал, който беше безкомпромисен.

Снимка: Reuters

Селта стигна и до трети гол, който първоначално бе отменен. След преглед с VAR обаче Сведберг се оказа в прегръдките на съотборниците си.

След това Кирил Десподов бе заменен. Петкратният носител на приза "Най-добър футболист на България" не изигра най-добрия си мач.

До края не последваха сериозни положения и Селта постигна първа победа за сезона във всички турнири.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK