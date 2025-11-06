След 41 години: Европа пак събира Форест и Щурм Грац

След като първата победа в Европа от 30 години насам стана факт, Нотингам Форест се прицелва към втората. Тимът гостува на австрийския шампион Щурм Грац, който търси постоянство в Лига Европа този сезон.

Австрийците имат горчив спомен от последната и единствена среща между двата отбора – тя се състоя преди цели 41 години на четвъртфиналите на Купата на УЕФА и завърши с победа за Форест след продължения.

Трудности в Европа

Загубата от Рапид Виена с 2:1 бе началото на труден период за Щурм Грац. В последните четири мача австрийският първенец има три поражения, като в три от тях допуска поне по два гола, включително и при загубата с 2:1 от Селтик в последния си мач от груповата фаза на Лига Европа.

Така тимът на Юрген Заумел има само три точки от възможни девет, а статистиката в Европа също не вдъхва увереност — пет загуби в последните шест мача и четири срещи без отбелязан гол. Очевидно е, че оптимизмът около Щурм в момента не е особено висок.

Намери Форест правилния път

Нотингам Форест най-после имаше повод за радост в последния си мач от Лига Европа — тимът записа убедителна победа с 2:0 над Порто в дебюта на Шон Дайш в евротурнирите.

След това обаче дойдоха трудни моменти — поражение с 0:2 от Борнмут и драматично 2:2 с Манчестър Юнайтед, които показаха, че Дайч все още има доста работа пред себе си.

Приоритет трябва да бъде защитата — единственият мач, в който Форест не допусна гол през сезона, бе именно срещу Порто. Ако отборът не успее да затегне редиците си в отбрана, мечтите за елиминационната фаза на Европа може бързо да се изпарят.

