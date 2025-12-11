След победата над Арсенал: Ново предизвикателство пред Астън Вила

Приключихме с Шампионска лига за 2025 г.! И изненадващо или не, на върха в класирането е Арсенал!
И докато английските "топчии" са безгрешни в Европа, то вкъщи, където също оглавяват подреждането, направиха няколко грешни стъпки.
Днес, 11 декември, последният им кошмар - Астън Вила (победи с 2:1), също ще опита късмета си зад граница, но в Лига Европа.
Срещу Базел, англичаните ще направят повторение на финала на Купата на Интертото през 2001 г., когато "виланите" побеждават с общ резултат от двата мача 5:2.
Оттогава тези два отбора не са срещали, а Базел чака своето отмъщение. В състава на швейцарския гранд си личи името на Джердан Шакири, чиято кариера изживя своя пик във Висшата лига. Откакто е в Базел Шакири сякаш е възроден, като миналия сезон помогна на отбора да спечели първенството за първи път от 8 години и Купата на страна за първи път от 6 години.
Също така бившият играч на Ливърпул вкара 21 гола и асистира за още 22 в 39 мача във всички турнири, за да помогне на отбора си да играе отново в евротурнирите от сезон 2019/20.
Астън Вила пък са водени от Унай Емери, който е най-успешният треньор в Лига Европа, като има 4 трофея от втория най-престижен клубен трофей на Стария континент. Откакто е начело на бирмингамския клуб, той постига забeлежителни успехи, като през миналия сезон достигна до четвъртфиналите на Шампионската лига.
Интересното е, че Базел са спечелили последните си седем домакинства на "Сейнт Якуб Парк", като в момента държат най-дългата серия от всички отбори в Лига Европа.
Астън Вила обаче е с повдигнато самочувствие от победата над Арсенал през уикенда, който този сезон е считан за фаворит за спечелването на Висшата лига.
Ще се окаже ли щастлива визитата на "виланите" в Швейцария или Базел ще вземе скалпа на на още един съперник на своя стадион?
Може да гледате мача на живо от 22:00 ч. по bTV Action или на онлайн платформата VOYO.BG.
