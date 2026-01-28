Тръгнаха за мач, не се върнаха: 26 години по-късно ПАОК отново брои жертви

На 27 януари 2026 г. черна вест отново разтърси семейството на ПАОК. Най-малко седем верни фенове на солунския клуб загубиха живота си, а други трима бяха ранени при тежка автомобилна катастрофа в Румъния.

Както още снощи ви информирахме, трагедията се е разиграла край Тимишоара, недалеч от сръбската граница. Пътуването – изпълнено с надежда и очакване за предстоящия мач – завършва фатално.

Микробусът, с който феновете са пътували към Франция за срещата от Лига Европа срещу Лион, навлиза в насрещното движение и се сблъсква челно с камион. Тази трагедия събужда болезнени спомени от преди малко повече от 26 години.

На 4 октомври 1999 г., в прохода Темпи, шестима млади фенове на ПАОК губят живота си, връщайки се от мач в Атина. Автобусът, в който пътуват, се сблъсква с камион при опит за изпреварване. Загиват седем души – шестима привърженици и шофьорът на камиона. Часът е бил около 4:30 сутринта.

Днес, както и всяка година, паметта за онези млади животи се пази жива. На мястото на катастрофата в Темпи се издига мемориал, където фенове – не само на ПАОК, а от всички клубове – се събират, за да сведат глави.

Снощи Разван Луческу и играчите на ПАОК баха на "Тумба", за да отдадат почит на загиналите.

Трагичните новини не свършват дотук, след като 54-годишен фен на ПАОК е починал от сърдечен удар, след като научил, че негов близък приятел е сред седемте жертви в Румъния.

