Траур в ПАОК след смъртта на най-малко седем фенове на ПАОК, които загубиха живота си при тежък пътен инцидент, станал в Румъния, в околностите на Тимишоара.

Трагедията се е случила на около 60 километра от границата със Сърбия, а групата е пътувала за Франция за мача от Лига Европа срещу Лион.

"Времето спира. Замръзваме. Думите пресъхват. Болката прониква в тялото и ума. Сълзи се стичат от очите. Мъката ни завладява, поставя ни на колене, разбива ни.

Още един черен ден. Още една неописуема трагедия за семейството на ПАОК.

Под крилете на Двуглавия орел...

Светъл път на нашите деца, чиято любов към четирите букви ги отведе далеч.

Любовта им към ПАОК ги докара дотам, остави ги там и продължи още, но душите им винаги ще почиват под крилете на Двуглавия орел.

Нашите най-искрени съболезнования на семействата на тези деца. В непоносимата си болка, те няма да са сами. Голямото семейство на ПАОК винаги ще бъде до тях, за да облекчи максимално тази болка.

Помощ

Мислите ни са и с ранените, които водят собствената си борба. Ще направим всичко, за да получат възможно най-добрата медицинска помощ, ще се погрижим бързо да се върнат по домовете си, ние винаги ще бъдем до тях.

Само едно желание... Никога повече...", написаха от клуба в официалната си страница във Facebook.

