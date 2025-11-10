Как Боряна Калейн спаси деня на една жена?

Олимпийската вицешампионка Боряна Калейн, известна със своята грация и непоклатим дух на килима, показа, че същият този дух блести и извън спортната зала.

На улица в София тя намери портфейл с голяма сума пари и без колебание го предаде в полицията.

Собственичката на портфейла, която спешно се нуждаела от сумата, изрази дълбока благодарност, пише "24 часа". Благодарение на честността и бързата реакция на Боряна, тя не само си върна изгубените пари, но и се спести от множество тревоги – нови документи, банкови карти и административни проблеми.

Този изключително значим жест показва, че истинското величие не се измерва само с медали.

Боряна Калейн е олимпийска вицешампионка от игрите в Париж 2024 в индивидуалната надпревара по художествена гимнастика. Освен това е световна шампионка в отборното състезание във Валенсия 2023 и носителка на множество европейски титли.

Снимка: Lap.bg

На 9 декември 2024 г. тя обяви края на своята впечатляваща спортна кариера, оставяйки след себе си легендарни постижения и вдъхновение за младите гимнастички.

Но днес тя ни напомня не само за спортните победи. Тя ни показва, че честността, добротата и сърцатостта са качества, които истински блестят.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK