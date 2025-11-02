bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Художествена гимнастика

Ужасна лекарска грешка едва не сложи край на кариерата ѝ – виж какво направи после!

Лала Крамаренко отново се изправя

Ужасна лекарска грешка едва не сложи край на кариерата ѝ – виж какво направи после!
Скрийншот РИА Новости

Тормозът не я пречупи. Предателството на лекарите не я сломи. След всичко, което преживя болка, несправедливост и безброй разочарования Лала Крамаренко се изправя отново.

Вече година феновете на художествената гимнастика следят с тревога и надежда борбата ѝ за възстановяване. През януари Ирина Винер разкри ужаса, който никой спортист не заслужава да преживее лекарска грешка, довела до премахването на здрав менискус вместо увредения.

Път, осеян с болка и завист

Още от дете Крамаренко беше различна. Талантлива до съвършенство, дисциплинирана, но и уязвима. След преместването си от Баку в Москва, тя се сблъсква не със съперничество, а с омраза, подигравки и унижения.

В обувките ѝ наливат ледена вода, зад гърба ѝ шепнат, че е любимка на Винер“. Малката Лала мълчи, стиска зъби и излиза на килима с усмивка.

Два пропуснати олимпийски шанса

През 2019 г. тя спечели три златни медала на световното първенство за девойки. През 2020 г. вече беше част от националния отбор. И тогава започнаха истинските изпитания.

На първото си първенство в Русия загуби само от Арина Аверина. Всички очакваха да я видят в Токио. Но треньорите решиха: Още е млада. Нека почака следващата олимпиада.“ Следващата... която така и не дойде.

Снимка: Скрийншот РИА Новости

Тя бе готова за олимпийските игри в Токио. И после за Париж. Но съдбата, а после и политиката, затвориха вратата пред нея два пъти.

Дори Международната федерация по гимнастика призна нейната уникалност, регистрирайки пируетата със свити крака като нейна запазена марка. И все пак... олимпийските кръгове така и не блеснаха над името ѝ.

През 2024 г. Лала играе с контузия. Болеше я но не спираше. На Игрите на БРИКС тя изигра всичко с коляно, което буквално се разпадаше, и спечели две златни отличия.

Легендарна руска треньорка: Българките нямат фигура за художествена гимнастика (ВИДЕО)

След това най-сетне прие операцията решението, което трябваше да ѝ върне здравето, но почти я лиши от бъдеще. Когато Винер разкри, че е премахнат здравият менискус, светът замръзна.

Днес, след толкова сълзи, болка и мълчаливи нощи, младата жена заявява ясно: Ще се върна. Ще се състезавам отново.“

Тя е Лала Крамаренко. Момичето, което не позволи на съдбата да ѝ отнеме мечтата.

Тагове:

завръщане Русия политика лекарска грешка олимпийски игри коляно брикс лала крамаренко контузишя

