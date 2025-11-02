Вера Маринова – между титлите на килима и силата на думите (ВИДЕО)

Името ѝ е символ. Произнася се с уважение както в залите по художествена гимнастика, така и в телевизионния ефир. Вера Маринова преминава пътя от изящните движения на килима до острото перо и гласа зад микрофона. Глас, който се помни. Глас, който не спира да вълнува.

"Дали съм си изключил телевизора?“

„Един от най-забавните ми моменти е, когато в един магазин говорих по телефона с приятелка, един човек ми каза – аз се чудих къде съм попаднал и дали съм си изключил телевизора“, споделя Вера Маринова.

Интервюто с нея продължава близо 40 минути. Върви леко, като съчетание, което приковава всички сетива в същинска феерия от красота, звук и магия.

Снимка: Анна Недкова, БФХГ

А един от поводите да се видим е, че на нейно име беше учреден приз, който се връчва на журналисти за обективно и пълноценно отразяване на художествената гимнастика.

Голяма отговорност

„Това за мен е голяма чест. Има и други колеги, на чиито имена има призове, но така да се каже, аз съм единствената жива. Имах голяма отговорност – сама да определя победителите във всички категории. Не беше лесно“, откровена е Вера.

Снимка: Анна Недкова, БФХГ

bTV също има своя лауреат от наградите, след като Светослав Иванов спечели приза в категория „Интервю“ за разговора си със Стилияна Николова.

След завоюваните две световни титли с ансамбъла, Вера Маринова постепенно се превръща в един от символите на спортната журналистика, отразявайки 14 олимпийски игри и десетки световни и европейски първенства. Често коментарите ѝ ни оставят без дъх, а крилатите ѝ фрази помним и до днес. Именно с гласа ѝ поколения българи преживяват триумфите на родните спортисти.

Снимка: Анна Недкова, БФХГ

Преживейте и вие „гласа“ на Вера Маринова в интервюто, което ще намерите във видеото.

