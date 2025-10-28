bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Моето момиче Весела": Треньорът на ансамбъла на 50!

Честит рожден ден на една от най-успешните треньорки в родната художествена гимнастика

"Моето момиче Весела": Треньорът на ансамбъла на 50!
Анна Недкова, БФХГ

Когато до килима застане Весела Димитрова, всички мълчат и слушат! Тя има онова обаяние и онези успехи, които просто задължават!

Красива, крехка и нежна, треньорът на националния ансамбъл успя по най-категоричен начин да запише името си сред най-великите в историята на този спорт, като е единствената, която изведе български ансамбъл до златен медал от олимпийските игри! 

Днес, 28 октомври, тя празнува своя 50-годишен юбилей! 

Титлите

Весела Димитрова е треньор на българския ансамбъл по художествена гимнастика от 2016 г. насам. Тя наследи на поста Ина Ананиева, с която родните грации спечелиха бронзови медали на олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г. 

Поканата е била отправена лично от президента на федерацията Илиана Раева, а преди това Димитрова работи дълги години в Швейцария. 

Снимка: Lap.bg

"Днес 50-годишен юбилей празнува моето момиче Весела! Да е здрава, силна и благословена!

Познавам я от 16-годишна, когато дойде в клуб “Илиана”. Беше много смела, креативна и интересна. Стана треньор в клуба и след време отлетя в чужбина.

Върнах я, защото познавам отлично таланта и и знаех, че ще изуми.

Тя постигна всичко, за което може да мечтае един треньор - олимпийска титла, абсолютна световна титла, абсолютна европейска титла и много, много медали…

Весела Димитрова: След Париж се отказвам и отивам да работя в книжарница

Днес и пожелавам огромната и амбиция дълго да не я напуска, както и творческото и вдъхновение. Но от всичко, най-много и желая да бъде щастлива, защото освен професионалната ѝ осъщественост, тя има и прекрасно семейство!

Бъди щастлива, мое прекрасно момиче!
Обичам те!
Да ти е много весело днес!", написа Раева. 

 
 
 
Успехите

Весела Димитрова изгради най-успешния ансамбъл на България до момента. Под нейно ръководство Симона Дянкова, Лаура Траатс, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова, Ерика Зафирова спечелиха титлата от олимпийските игри в Токио през 2022 г. Момичетата станаха и златни медалистки с 5 обръчи от световното първенство в София през 2018. 

Под ръководството на Димитрова София Иванова, Камелия Петрова, Рейчъл Стоянов, Радина Томова, Женина Трешлива и Маргарита Василева станаха световни шампионки от първенството, което отново се проведе в българската столица, но през 2022 г., както и европейски шампионки от Баку 2023 и Будапеща 2024 г. (и Магдалина Миневска в състава).

Снимка: Lap.bg

На олимпийските игри в Париж българският ансамбъл се класира на четвърта позиция.  

"Скъпа Веси, бъди здрава, много щастлива и все така великолепна и успешна! Остани си винаги такъв човек, какъвто си - мечтателят, който сбъдва всичките си желания и превръща всяка приказка в реалност. Благодарим ти от сърце за прекрасните емоции, които ти и твоите момичета ни подарявате и ни правите горди и щастливи, че сме българи! От сърце ти пожелаваме рожден ден, пълен със страхотни моменти и много положителни емоции.

Нека животът ти бъде такъв, както искаш и винаги да имаш поводи да се усмихваш!
Весел празник, Веси! Много те обичаме!", написаха от Българската федерация по художествена гимнастика. 

В личния си живот Димитрова е омъжена за бившия футболист на Славия Венцислав Димитров. Двамата имат дъщеря - Лидия, която също се занимава с художествена гимнастика.

