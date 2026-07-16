Кой млад българин ще е титуляр "по неволя" в Левски?
Опциите пред Хулио Веласкес за мача с Дунав са три
Кой млад българин в Левски ще заслужи доверието на Хулио Веласкес и ще излезе като титуляр в първия кръг от първенството? "Сините" посрещат новака Дунав в петък от 21:15 ч. на стадион "Георги Аспарухов".
По силата на новото правило, въведено от БФС за новия сезон, всеки отбор задължително трябва да стартира с поне един местно трениран футболист под 23 години. А в състава на Левски има четирима, които покриват изискванията.
Най-познат на феновете е Асен Митков. Халфът обаче се възстановява от поредна контузия и няма да е на линия за първия двубой.
Капитанът на младежкия национален отбор е най-опитен от всички български младоци в състава.
Вратар, крило, нападател
Така пред Веласкес остават три опции - вратарят Огнян Владимиров, централният нападател Стивън Стоянчов и крилото Адриан Райчев.
Владимиров (18 години) вече дебютира за родния си клуб. В края на миналото първенство той не допусна гол срещу вицешампиона ЦСКА 1948.
Стивън Стоянчов (18 години) също записа мач със "синия" екип - влезе като резерва в реванша срещу Борац Баня Лука (4:0).
Адриан Райчев (20 години) е в Левски под наем от Пиза. Той се подвизава като крило.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google