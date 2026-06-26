БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Любо Пенев тръгна с победа в Локо София "Червено-черните" надвиха шампиона на Косово в Банско Снимка: bgnes

Любослав Пенев започна с победа в Локомотив София. "Червено-черните" спечелиха с 2:1 срещу шампиона на Косово - Дрита, на лагера в Банско.

Ел Голеадор, който пое отбора през лятото след успешна битка с онкологично заболяване, можеше да разчита на всичките си налични футболисти без защитника Калоян Костов, който не е напълно възстановен от контузия.

Косоварите откриха резултата в 17-ата минута чрез Арб Манай, а до края на първата част двата състава пропуснаха по една възможност.

След почивката Локомотив взе инициативата и наложиха надмощие, макар тежкото време и ранния етап от подготовката да си оказаха своето влияние.

Ерол Дост изравни за Локомотив в 62-рата минута, а крайното 2:1 оформи новото попълнение Марк-Емилио Папазов, който беше точен дълбоко в добавеното време на срещата.

Съставът на Локомотив (София): Мартин Величков, Михаил Захариев, Реян Даскалов, Райън Бидунга, Митко Митков, Красимир Станоев, Красимир Милошев, Кауе Карузо, Георги Минчев, Спас Делев, Адил Тауи (второ полувреме: Александър Любенов, Цвятко Цветков, Божидар Кацаров, Никола Нейчев, Ангел Лясков, Кристиан Чачев, Ерол Дост, Димитър Костадинов, Емил Геров, Никълъс Пенев, Марк-Емилио Папазов)