"Брат ми хвана машинката, но после нещо се обърка"

Карлос Алкарас за прическата, с която шокира на US Open

Мистерията е разкрита. Карлос Алкарас разкри как се е сдобил с прическата, с която шокира зрителите и съперниците си на US Open.

Испанецът победи американецът Райли Обелка, без да загуби нито сет в първия кръг на турнира. Но не силната му игра събра всички погледи, а новата му прическа.

В Ню Йорк испанецът се появи остриган почти до кожа. Само преди седмица, докато играеше на двойки с Ема Радукану, той вееше бурен перчем.

Пич, къде ти е косата?

Първоначалните предположения гласяха, че жегата не понася на Карлос и той е решил този проблем кардинално. Или че решението е на фризьора Виктор Мартинес, който поддържа външния му вид от дете и има салон в родния му град Ел Палмар.

Истината обаче се оказа съвсем различна. Разкри я самият Алкарас.

Карлос Алкарас шокира, но не с играта си (СНИМКИ)

"Чувствах, че косата ми вече е наистина дълга, а преди турнира просто много исках да се подстрижа. Виктор обаче не беше разположение и се наложи да се доверя на брат ми." 

Единственият начин

Брат му обаче объркал степента на машинката за подстригване и нанесъл сериозни щети.

"Тогава единственият начин беше да се острижа. Не е толкова зле, нали"

"Някои хора харесват прическата ми, други - не. Честно казано, на мен ми е забавно", завършва Алкарас.

