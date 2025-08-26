Карлос Алкарас шокира, но не с играта си (СНИМКИ)

Карлос Алкарас изигра първия си мач от индивидуалната надпревара на Откритото първенство на САЩ и победи без проблеми Райли Опелка, но никой не говори за стабилната му игра.

Всички са се вторачили в... главата му!

Къде е косата?

Само преди седмица, докато играеше на двойки с Ема Радукану, испанската тенис звезда вееше бурен перчем.

Явно обаче жегата не му понася и той е решил този проблем кардинално.

Снимка: Reuters

В момента Алкарас е подстриган много късо!

За своята визия младият тенисист се доверява само на фризьора Виктор Мартинес. Той поддържа външния му вид от дете и има салон в родния му град Ел Палмар.

Пръв прическата на Алкарас коментира колегата му Франсис Тиафо, който го срещна зад кулисите на кортовете в Ню Йорк.

"Ужасен е! Не знам кой му е казал, че му отива!", засмя се французинът.

Снимка: Reuters

Играта

Иначе Алкарас бе на познатото ниво срещу Опелка. Той нямаше особени проблеми и победи с 6:4, 7:5, 6:4.

На 22 години той е в преследване на шеста титла от Големия шлем и е сред фаворитите на US Open.

Снимка: Reuters

