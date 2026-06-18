Чайка "открадна" банана на съперника на Григор Димитров (ВИДЕО)
И помогна за победата на българина
Чайка се включи в услуга на Григор Димитров по време на мача на българина на тенис турнира в Дъблин.
Хасковлията се подготвя за участието си на "Уимбълдън" след като получи уайлд кард и до момента има две победи - срещу Крис Родеш и Конън Ганън.
Вторият му мач бе белязан от любопитен момент.
Чайка на корта
В тайбрека на първия сет на корта в Дъблин акостира... чайка.
Тя се разходи грациозно в половината на Ганън и след това се насочи към пейката му.
От там птицата грабна... банана на тенисиста, приготвен за похапване.
Децата, които гонеха топките, бяха призовани от съдията да я изгонят, но птицата сама напусна корта.
Естествено не пропусна да направи "почетна обиколка" с банан в клюна!
На "Уимбълдън"
Само седмица след като направи невероятно шоу за българската публика в демонстративния мач срещу Стефанос Циципас, Димитров получи добрата новина, че ще може да играе за 16-и път на "Уимбълдън".
В момента Димитров е на 169-о място в световната ранглиста, след като през миналата година именно на Свещената трева в Лондон получи тежка контузия в гръдния мускул и пропусна почти половината сезон.
Най-доброто класиране на Григор на "Уимбълдън" е полуфиналът от 2014 г.