Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Чайка "открадна" банана на съперника на Григор Димитров (ВИДЕО) И помогна за победата на българина Снимка: Евгений Милов

Чайка се включи в услуга на Григор Димитров по време на мача на българина на тенис турнира в Дъблин.

Хасковлията се подготвя за участието си на "Уимбълдън" след като получи уайлд кард и до момента има две победи - срещу Крис Родеш и Конън Ганън.

Вторият му мач бе белязан от любопитен момент.

Чайка на корта

В тайбрека на първия сет на корта в Дъблин акостира... чайка.

Тя се разходи грациозно в половината на Ганън и след това се насочи към пейката му.

От там птицата грабна... банана на тенисиста, приготвен за похапване.

Децата, които гонеха топките, бяха призовани от съдията да я изгонят, но птицата сама напусна корта.

Естествено не пропусна да направи "почетна обиколка" с банан в клюна!

На "Уимбълдън"

Само седмица след като направи невероятно шоу за българската публика в демонстративния мач срещу Стефанос Циципас, Димитров получи добрата новина, че ще може да играе за 16-и път на "Уимбълдън".

Снимка: Lap.bg

В момента Димитров е на 169-о място в световната ранглиста, след като през миналата година именно на Свещената трева в Лондон получи тежка контузия в гръдния мускул и пропусна почти половината сезон.

Най-доброто класиране на Григор на "Уимбълдън" е полуфиналът от 2014 г.