Футболист на Барселона се наливал по време на мач

Футболист на Барселона си позволил да пие алкохол на резервната скамейка по време на мач. За скандалното поведение на Александър Хлеб разказа бившият му съотборник Алберт Далмау в подкаста Montiliving.

Хлеб решил да добави "личен щрих" към бутилка с електролитна напитка. "Той знаеше, че си тръгва след два-три дни", спомня си Далмау.

Случката, макар и на пръв поглед шеговита, илюстрира един от най-трудните периоди в кариерата на Хлеб. Пристигането му в Барселона през 2008 г. беше съпътствано с високи очаквания, но реалността се оказа различна. Белоруският футболист не успя да се адаптира към изискванията и по-често оставаше резерва.

Спомени от кариерата

Впоследствие халфът беше преотстъпен на Щутгарт, където също не успя да блесне. Последва кратък престой в Бирмингам и Волфсбург.

Хлеб се оттегли от футбола през 2018 г. Оттогава е в ролята на анализатор и коментатор в родината си. Често споделя спомени от кариерата си в социалните мрежи и подкасти.

Разказът за алкохолното приключение на беларусина бързо стана популярна тема в социалните мрежи.