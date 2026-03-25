Футболист на Барселона се наливал по време на мач

Александър Хлеб сипал тайно алкохол в бутилка с електролитна напитка

Футболист на Барселона си позволил да пие алкохол на резервната скамейка по време на мач. За скандалното поведение на Александър Хлеб разказа бившият му съотборник Алберт Далмау в подкаста Montiliving.

Хлеб решил да добави "личен щрих" към бутилка с електролитна напитка. "Той знаеше, че си тръгва след два-три дни", спомня си Далмау.

Случката, макар и на пръв поглед шеговита, илюстрира един от най-трудните периоди в кариерата на Хлеб. Пристигането му в Барселона през 2008 г. беше съпътствано с високи очаквания, но реалността се оказа различна. Белоруският футболист не успя да се адаптира към изискванията и по-често оставаше резерва.

Спомени от кариерата

Впоследствие халфът беше преотстъпен на Щутгарт, където също не успя да блесне. Последва кратък престой в Бирмингам и Волфсбург.

Хлеб се оттегли от футбола през 2018 г. Оттогава е в ролята на анализатор и коментатор в родината си. Често споделя спомени от кариерата си в социалните мрежи и подкасти.

Разказът за алкохолното приключение на беларусина бързо стана популярна тема в социалните мрежи.

