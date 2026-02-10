Пастор от ЦСКА в ареста за 72 часа, за да не се укрие (ВИДЕО)

Футболистът на ЦСКА Давид Пастор, който вчера бе хванат да шофира с 2,32 промила алкохол, остава в ареста за 72 часа. Причината е, че има опасност да се укрие.

Това заявиха от прокуратурата, като изнесоха данни за инцидента, в който бе замесен бразилецът.

Той е спрян заради преминаване на червен светофар, граждани са сигнализирали, че преди това е причинил ПТП с техния автомобил. Пастор е бил придружаван от жена в автомобила, отказал е кръвна проба за алкохол. Няма данни да бил употребил наркотици.

Подробностите

"Във вчерашния ден е докладвано съдебно производство по случая. Лицето е обвинен за извършено престъпление. Преценявайки обществената опасност на деянието - минал е на няколко червени светофара, предизвикал е ПТП наблюдаващият прокурор е преценил, че има вероятност обвиняемият да се укрие и е наложил мярка за неотклонение за 72 часа.

Снимка: cska.bg

Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода от една до три години и финансова глоба. Няма данни да употребявал наркотици. В повечето от случаи извършителите биват наказани с условни присъди. Наблюдаващият прокурор ще прецени. Мярката е до 72 часа с оглед на внасяне на евентуално искане в съда за постоянна мярка за неотклонение. Фактът, че той не е български гражданин е един от факторите, които могат да допринесат за това, но той не е единствен. Професионалните задължения на човека нямат отношение с разследването и няма да бъде ангажиран клубът по никакъв начин. Лицето оказва съдействие", казаха от прокуратурата.

Мачът

Пастор е част от ЦСКА от лятото на 2025 г.

Той има 19 мача за "червените" до момента. За последно игра за победата на ЦСКА над Арда с 3:1, като асистира за едно от попаденията.

Снимка: Lap.bg

Задържането му за по-дълъг срок означава, че той няма как да играе в дербито с ЦСКА 1948 от четвъртфиналите на турнира за Купата на България днес, 10 февруари, от 18:00 ч.