Скандал в Арсенал: Звезда пръснал $4,5 млн. за OnlyFans модел?

Футболът отдавна не се изчерпва само с резултата на терена. Последният пример идва от Англия, където звездата на Арсенал Виктор Гьокереш се оказа в центъра на неочакван скандал.

Инфлуенсърката Софи Рейн твърди, че именно шведският национал е бил най-големият ѝ клиент в платформата OnlyFans. Според думите ѝ, Гьокереш е похарчил около 4,5 милиона долара за нейно съдържание – сума, която звучи повече от сензационно.

Макар да липсват каквито и да било официални доказателства, конкретиката в твърденията на Рейн беше достатъчна, за да предизвика бурна реакция в социалните мрежи. Фенове и анализатори веднага започнаха да спорят доколко подобен сценарий е възможен.

Лично пространство

Част от тях приемат историята като опит за привличане на внимание и трупане на популярност. Други не бързат да я отхвърлят напълно, особено предвид мащаба на модерната онлайн индустрия.

Любопитното е, че от самия Гьокереш няма никаква официална реакция. Нито потвърждение, нито категорично опровержение. Тази тишина само засилва интереса и оставя пространство за още спекулации.

Самата Софи Рейн дори намекна за възможни правни последствия. Според нея разкриването на подобна информация може да доведе до съдебен спор, ако се приеме като нарушаване на личното пространство. Това допълнително вдигна напрежението около случая.

По никое време

Докато скандалът се разраства онлайн, Арсенал е в ключов момент от сезона. Лондончани се борят за титлата във Висшата лига, а всяко разсейване извън терена идва в най-неподходящия възможен момент.

Гьокереш пристигна в клуба през лятото срещу близо 64 милиона паунда след силен период в Спортинг. Очакванията към него бяха сериозни, а представянето му до момента разделя мненията.

През сезона 2025-26 нападателят има 11 гола в 29 мача във Висшата лига. В последните месеци обаче формата му се подобрява. Най-яркият пример беше дербито срещу Тотнъм, където той отбеляза два гола при победата с 4:1.

Принос на терена

Въпреки това, критиките не липсват. Част от феновете очакваха по-постоянно представяне от играч с такава цена. Мениджърът Микел Артета обаче продължава да го защитава, като подчертава приноса му извън чистата статистика – физика, движение и работа за отбора.

Без конкретни доказателства твърденията на Софи Рейн остават в сферата на сензациите. Но дори и така, те вече оказват влияние върху публичния образ на звездата.