Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация САЩ или Австралия? Кой ще спечели групата? При победа домакините ще постигнат исторически рекорд Снимка: Getty Images

Съединените щати и Австралия се изправят един срещу друг в Сиатъл в един от най-интригуващите двубои от втория кръг на груповата фаза на Световното първенство.

След впечатляващи победи на старта и двата отбора имат шанс да направят решителна крачка към първото място в групата.

Там още са отборите на Турция и Парагвай.

САЩ срещу Австралия

Домакините от САЩ започнаха турнира по впечатляващ начин, разгромявайки Парагвай с 4:1. Американците отбелязаха четири гола в мач от световни финали за първи път в историята си, а успехът изравни и най-голямата им победа на Мондиал, нареждайки се до двете класически победи с 3:0 през 1930 г.

Снимка: Getty Images

Тимът, воден от Маурисио Почетино, преследва още едно историческо постижение. За последно американците записват две поредни победи на световно първенство именно през 1930 г., а евентуален успех срещу Австралия ще им донесе и първи случай от 2002 г. насам, в който печелят повече от един мач в рамките на едно световно първенство.

Предимство за селекцията на домакините е и силната им форма на собствен терен. Отборът има 11 победи в последните си 19 домакинства, а в Сиатъл се намира в серия от седем поредни успеха.

Снимка: Getty Images

Австралия също стартира турнира с изненадваща победа. „Кенгурата“ надделяха с 2:0 над Турция и записаха първи успех в откриващ мач на световно първенство от 2006 г. насам. Това бе и третата им победа в последните осем срещи, както и вторият им мач без допуснат гол в този период.

Решенията на щаба на Австралия предизвикаха сериозен интерес още преди началото на турнира. Сред най-обсъжданите ходове беше включването на третия избор за вратар Патрик Бийч като титуляр за сметка на капитана Матю Райън. Рискът обаче се отплати и австралийците взеха ценни три точки още на старта.

Снимка: Getty Images

В лагера на отбора обаче са предпазливи от прекален оптимизъм. Помощник-треньорът Хейдън Фокс посочи примера на Саудитска Арабия от Мондиал 2022, когато азиатският тим победи Аржентина в първия си мач, но впоследствие не успя да премине груповата фаза.

Историята между двата отбора е сравнително кратка. САЩ и Австралия никога досега не са се срещали на световни финали. Те имат четири контролни двубоя помежду си, като американците спечелиха последните две срещи – през юни 2010 г. и октомври 2025 г.

Снимка: Getty Images

Очакванията са за оспорван двубой в Сиатъл, който може да се окаже ключов в битката за първото място в групата и ранното осигуряване на място в елиминационната фаза.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.