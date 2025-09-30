bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
10 години efbet и БФВ: юбилей, сребро и емоции за феновете

Когато спортът и неговите партньори гледат в една посока, се създават истории, оставащи за поколения напред!

10 години efbet и БФВ: юбилей, сребро и емоции за феновете

Историята отново оживя – България се завърна сред най-силните във волейбола! Мъжкият национален отбор спечели сребърните медали от Световното първенство – първи за страната от 55 години насам. Това е подвиг, който превърна Лъвовете в символ на упоритост, страст и национална гордост.

Успехът съвпада с още една важна годишнина – 10 години партньорство между efbet и Българската федерация по волейбол. През това десетилетие компанията стои рамо до рамо с националните състави, подкрепяйки ги в пътя към върховете и изграждайки стабилна основа за бъдещи постижения. Заедно efbet и БФВ доказаха, че когато спортът и неговите партньори гледат в една посока, се създават истории, които остават за поколения напред.

