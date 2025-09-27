bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
efbet – 10 години генерален спонсор на българския волейбол

Kогато има последователна подкрепа, можем да покоряваме върхове на световната сцена!

efbet – 10 години генерален спонсор на българския волейбол

Вече десет години efbet е генерален спонсор на Българската федерация по волейбол и Националните отбори на България – мъже и жени. Партньорството обхваща едни от най-важните събития и турнири в родния волейбол, подпомагайки развитието на спорта на национално и международно ниво.

Днес Националните отбори носят името на своя генерален спонсор на фланелките си – символ на последователната подкрепа и на пътя, извървян заедно през последното десетилетие.

Историческото класиране на България за финал на Световното първенство по волейбол тази година е още едно доказателство за силата на този отбор и за устойчивото развитие на българския волейбол през последното десетилетие.

След победата срещу Чехия, efbet публикува в официалната си страница във Facebook послание към националния отбор:
„Гордеем се и вярваме в златния край!“
➡ facebook.com/efbet

Снимка: Volleyballworld

Това партньорство е повече от спонсорство – то е израз на дългосрочна визия за бъдещето на волейбола у нас.

С общи усилия се изграждат нови възможности за младите таланти, подобряват се условията за подготовка и се вдъхновяват хиляди фенове да подкрепят Националния тим.

Всяка победа на терена е споделена победа – за отбора, за феновете и за всички, които вярват в силата на българския спорт.

Успехите на Националния отбор показват, че когато има последователна подкрепа и обща цел, българският спорт може да покорява върхове на световната сцена!

Генералният спонсор на националния отбор на България по волейбол efbet поздравява целия отбор за страхотната игра и емоция.

