Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: САЩ - Босна и Херцеговина Следете с нас 1/16-финала от Мондиал 2026 Снимка: bTV

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САЩ: 24. Мат Фрийс – 2. Сержиньо Дест, 16. Алекс Фрийман, 3. Крис Ричардс, 13. Тим Рийм (К), 5. Антъни Робинсън - 4. Тайлър Адамс, 17. Малик Тилман, 8. Уестън Маккени - 10. Кристиан Пулишич - 20. Фоларин Балогун

Босна и Херцеговина: 1. Никола Васил – 4. Тарик Мухаремович, 21. Стйепан Раделич, 18. Никола Катич, 5. Сеад Колашинац, 7. Амар Дедич – 8. Армин Гигович, 14. Иван Шунич - 11. Един Джеко (К), 19. Керим Алайбегович, 10. Ермедин Демирович

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.