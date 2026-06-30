Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 185 полицаи пазят треньор след срамно отпадане от Мондиал 2026 Летището е под обсада Снимка: Reuters

Сериозно напрежение в Южна Корея след катастрофалното представяне на националния отбор на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, което доведе до заплахи, политически реакции и безпрецедентни мерки за сигурност на летището при завръщането на тима в Сеул.

След срамното отпадане още в груповата фаза и само една победа в турнира, напрежението се изля директно върху селекционера Хон Мюн-бо, който подаде оставка на фона на обществен гняв и лавина от онлайн заплахи за живота му.

Според местните власти ситуацията е ескалирала до такава степен, че са били мобилизирани 160 полицаи на летището и още 25 специални служители, общо 185 души охрана, за да предотвратят евентуални сблъсъци, протестни действия и инциденти при пристигането на отбора.

Шокът се засилва от факта, че в социалните мрежи са се появили директни и ужасяващи заплахи срещу треньора, включително призиви за саморазправа, което принуждава полицията да реагира безпрецедентно строго.

Снимка: Reuters

Към скандала се добавя и политически отзвук. Президентът Лий Дже-мьон разкритикува управлението на футболната федерация и заяви, че провалът е резултат от системни грешки, политическо влияние и лошо управление на спортната структура.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.