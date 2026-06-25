Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 25 юни - най-срамната дата в историята на футбола От Мача на срама до Коридата в Нюрнберг

„Помним историята“. Новата рубрика на bTV, в която ще ви припомняме интересни моменти, белязали спорта. Светът е футбол, а Мондиал 2026 е в разгара си. Затова темата отново ще бъде най-популярната игра.

Какво се случи, но забравихме? Или пък не?

25 юни изглежда като дата, която едва ли е произвела чудовищни моменти в историята на спорта заради периода на така наречената „почивка“. Уви, това твърдение е далеч от истината. 25 юни е една от датите, на които са се случили куп интригуващи моменти. Голяма част от тях обаче попадат в графата „срамни“. А сега - без да се бавим, да се върнем назад във времето.

1994

Година, в която за България футболът бе всичко заради златните момчета на Димитър Пенев. „Лъвовете“ се сблъскаха в групите с едно футболно величие – Диего Армандо Марадона. Сочен от мнозина за най-великия на всички времена, а от други - за най-големия измамник заради гола си с ръка в мрежата на Англия. 25 юни 1994 се превръща в деня, когато Дон Диего казва „сбогом“ на своята Аржентина.

Футболният Микеланджело е хванат с допинг минути след края на двубоя с Нигерия, спечелен от „гаучосите“. Милионите пред екраните стават свидетели как Марадона е изведен от медицинска сестра от терена, за да бъде тестван за допинг, а пробата показва, че геният е приел ефедрин. Това води до дисквалификация и слага край на великата му кариера с Аржентина.

1978

16 години по-рано Аржентина стъпва на световния връх у дома, и то точно на този ден. Марио Кемпес е първият голям герой на „гаучосите“. Той вкарва два гола във финала на Мондиала при победата с 3:1 след продължения срещу Нидерландия, която е без Кройф. Турнирът обаче е белязан от политика и поставя под съмнение дали титлата не е спечелена далеч от футболното игрище.

В онези години Аржентина е управлявана от режима на диктатора Хорхе Видела. Режим, довел до смъртта на десетки опозиционери. Недоволството на хората било видимо, а Видела се нуждаел спешно да зарадва обществото. По време на Мондиала в страната пристигнал американският държавник и дипломат Хенри Кисиджър.

Най-скандалният момент в турнира дошъл във втората групова фаза. Тогава Аржентина се нуждаела от победа с поне 4 гола срещу Перу, за да се класира на финала и да отстрани Бразилия. „Гаучосите“ печелят с 6:0, но години по-късно излизат куп скандални факти около срещата. Бившият капитан на „инките“ Ектор Чумпитас разкрива, че Кисинджър е посетил съблекалнята на тима. „Всички се чудехме какво прави този човек при нас, а не при Аржентина“. Години по-късно в Перу се появяват още информации, сред които че Видела е договорил триумфа на най-високо ниво. Така победата е станала разменна монета за други услуги далеч от футбола. Един от играчите на Перу Хосе Веласкес признава, че отборът е репресиран, а най-добрият играч на тима е сменен на почивката.

Именно съперникът на Аржентина във финала – Нидерландия, обмисля да бойкотира шампионата заради ужасяващия режим. В онези времена се твърди, че Кройф именно по тази причина не участва, но по-късно историята е опровергана.

1982

Трудно е да се намери по-срамен мач от този в Хихон през 1982 г. на световното в Испания. Западна Германия се изправя срещу Австрия, а минимална победа с 1:0 за германците ще класира и двата отбора напред. Ако това се случи, то игралият ден по-рано Алжир ще отпадне от турнира. Хрубеш вкарва за ФРГ още в 10-ата минута, след това футболистите буквално спират да тичат и просто си подават топката безцелно под бурните освирквания. На трибуните са и футболистите на Алжир. А фенове на тима които започват да хвърлят банкноти към игрището. Испанските привърженици реагират още по-бурно, като скандират „Фуера“, което означава „вън“.

Полицията едва удържа бесните запалянковци да нахлуят на игрището и да прекратят очевидния маскарад. Германците по трибуните също са бесни от случващото се, а някои от тях запалват националното си знаме в знак на протест срещу позора. „Билд“ излиза със заглавие „Срам за вас“, а "Кикер" добавя, че резилът е по-голям и от загубата на Западна Германия от Алжир.



Този цирк води до решението на ФИФА да въведе правилото последните мачове от груповата фаза да се играят по едно и също време. Така двубоят между Западна Германия и Австрия остава в историята като „Мачът на срама“.

2006

А спомняте ли си коридата в Нюрнберг? Осминафиналът между Португалия и Нидерландия на световното първенство в Германия се превръща в истинска гладиаторска битка. Руският рефер Валентин Иванов изпуска срещата от контрол. Това води до абсолютен антирекорд – 16 жълти и 4 червени картона. Един от замесените играе и до днес – Кристиано Роналдо. Капитанът на Португалия, тогава едва на 21 години, е контузен брутално от Буларуз още в началото. Напрежението ескалира, а сблъсъците и умишлените безскрупулни влизания преобладават.

Португалия печели с 1:0, а сред емблематичните кадри от този двубой остава как изгонените Деко и Джовани Ван Бронхорст, съотборници по това време в Барселона, стоят и си говорят, докато сънародниците им водят безмилостна битка на терена.

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