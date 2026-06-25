Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Шотландия - Бразилия 0:1 Следете с нас двубоя от група 3 на Мондиал 2026 Снимка: BBC

22' - Гол на Винисиус беше отменен след намеса на системата за видеоповторения (VAR) заради нарушение на крилото.

Снимка: Reuters - Неточен изстрел на Матеус Куня. Междувременно телевизионните камери показаха Христо Стоичков на трибуните в Маями.

10' - Хаити изненадващо поведе на Мароко в другия мач от група 3.

7' - ГОООООООЛ! 1:0 за Бразилия! Винисиус се възползва от груба грешка на Скот МакКена при изнасянето, преодоля с лекота стража Ангъс Гън и вкара на празна врата. Звездата на Реал Мадрид бележи в трети пореден мач на мондиала.

1' - Начало на мача.

Съставите

Шотландия: 1. Ангъс Гън, 22. Нейтън Патерсън, 13. Джак Хендри, 26. Скот МакКена, 3. Андрю Робъртсън, 7. Джон МакГин, 23. Кени МакЛийн, 19. Люис Фъргюсън, 4. Скот МакТоминей, 17. Бен Доук, 20. Лоурънс Шенкланд

Бразилия: 1. Алисон, 13. Данило, 3. Габриел Магаляеш, 4. Маркиньос, 16. Дъглас Сантос, 5. Каземиро, 8. Бруно Гимараеш, 20. Лукас Пакета, 6. Раян, 9. Матеус Куня, 7. Винисиус Жуниор

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