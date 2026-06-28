Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Битката за върха: Колубия и Португалия в спор за първото място в групата Кой ще победи? Снимка: Getty Images

Един от най-интригуващите сблъсъци в последния кръг на груповата фаза ще противопостави Колумбия и Португалия в Маями.

Южноамериканците вече си осигуриха място в елиминациите, докато "мореплавателите" се нуждаят от задължителна победа, за да завършат на върха в група K.

А Кристиано Роналдо ще бъде мотивиран за още рекорди в последния му мач от групова фаза на световно първенство.

Кой ще завърши първи в групата?

Колумбия започна впечатляващо участието си на cветовното първенство с победи над Узбекистан и ДР Конго, с което за трети пореден Мондиал си гарантира място във фазата на директните елиминации.

Снимка: Getty Images

Селекцията на "лос кафетерос" влиза в двубоя с четири поредни успеха и знае, че дори равенство ще бъде достатъчно, за да запази първата позиция в групата.

Формата на колумбийците също вдъхва увереност. От март 2025 година насам тимът има само две загуби, като е записал девет победи и четири равенства. Любопитно е, че и двете поражения дойдоха срещу европейски съперници – Франция и Хърватия.

Въпреки това Колумбия няма загуба в редовното време в последните си три мача срещу европейски отбори на световни първенства, като е спечелила два от тях.

Португалия пристига с допълнително самочувствие след категоричния успех с 5:0 над Узбекистан. В този двубой Кристиано Роналдо записа нова историческа страница, превръщайки се в първия футболист, отбелязал гол на шест различни световни първенства.

Снимка: Getty Images

Тимът на Роберто Мартинес има четири точки след първите два кръга и само победа ще му позволи да изпревари Колумбия и да завърши като победител в групата.

Статистиката е в полза на европейците – Португалия има само две загуби в последните си 17 мача от груповата фаза на световни първенства (9 победи и 6 равенства). Освен това настоящият носител на трофея в Лигата на нациите е спечелил 11 от последните си 15 официални срещи.

Снимка: Getty Images

История на съперничеството

Предстоящият двубой ще бъде първият официален мач между Колумбия и Португалия.

"Мореплавателите" обаче никога не са губили срещу южноамерикански съперник в груповата фаза на световно първенство, като досега имат две победи и едно равенство срещу представители на КОНМЕБОЛ.

Снимка: Getty Images

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