Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Роналдо за Меси: Следващият въпрос... Не му е приятно Снимка: Reuters

Португалската звезда Кристиано Роналдо отказа да отговори на журналистически въпрос за аржентинския нападател Лионел Меси.

Журналистът Наваф Ал Тамими публикува видеото в профилите си в социалните мрежи. „Следващият въпрос“, каза Роналдо, след като Тамими спомена името на Меси.

Снощи петкратният носител на "Златната топка" отбеляза два гола във втория кръг на груповата фаза на световното първенство. Португалия победи Узбекистан с 5:0.

41-годишният Роналдо стана първият играч, отбелязал гол на шест световни първенства. Той има общо 10 попадения на планетарни първенства.

В същото време 39-годишният Лионел Меси вече е голмайстор №1 в историята на световните първенства, отбелязвайки общо 18 гола в турнира.

На 28 юни португалският национален отбор излиза срещу Колумбия, а Аржентина ще играе срещу Йордания в същия ден.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.