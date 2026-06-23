Световен футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация I’m back! I’m back! Първите думи на Кристиано Роналдо след триумфа Когато нещата вървят зле, съм пенсионер. Ще бъде върхът да срещна Меси на финала Снимка: Reuters

Кристиано Роналдо възкръсна на Мондиал 2026 след провала в първия мач срещу ДР Конго (0:0). Той се разписа два пъти при 5:0 за Португалия над Узбекистан.

Така португалецът стана първият футболист с голове на шест световни първенства. И задмина Еузебио по брой попадения на мондиали - 10 срещу 9.

Веднага след последния съдийски сигнал Роналдо извика пред камерите "I’m back! I’m back" ("Върнах се! Върнах се!"). След това обяви, че не се вълнува от личните постижения, а от целите на отбора.

"Много съм щастлив. Но за мен най-важното е нашата работа и увереността, която показахме. Отборът се представи наистина добре и се подобри много."

"Зад всеки облак прозира слънце. В личен план рекордите са нещо приятно, но моят стремеж винаги е бил да помогна на националния отбор да постигне целите си", заяви петкратния носител на "Златната топка".

След това той бе попитан дали иска да се срещне на финала с Аржентина на Лео Меси. "Не знам какво да отговоря. Това е въпрос, който няма особен смисъл... Би било върхът, но най-важното днес беше да спечелим, да продължим напред и да сме готови за това, което предстои – мача с Колумбия. Успяхме да се класираме, аз помогнах, играх добре, вкарах два гола, отборът се представи много добре и продължаваме напред".

„Подобрихме се. Такъв е животът. Има трудности и човек трябва да се подобрява. Седмицата беше много тежка, трудна. Общественото мнение беше сурово към мен и към треньора, но аз имам 23 години професионален опит."

"Когато нещата вървят зле, Роналдо е пенсионер, вече е стар. Винаги е така. Но днес дадохме отговор - аз и моите съотборници. Бяхме добре позиционирани, с високо изнесени линии. И така е много трудно да бъде спрян отборът на Португалия. Не е случайно, че вкарахме пет гола. В днешно време е много трудно да се отбележат пет гола, много съм щастлив".

"Аз винаги се появявам. Рано или късно, аз съм там. Продължавам да си върша работата. Бог помага на тези, които работят. Кариерата ми е такава, нищо не се променя. Не можем да контролираме това, което идва отвън. Знаем, че когато не печелим, сме атакувани, особено аз, така че нека шоуто продължи", завърши португалецът.