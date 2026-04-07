Министърът на спорта на Демократична република Конго е горд с отличните резултати за националния си отбор и очаква чудеса на предстоящото световно първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Демократична република Конго е една от последните страни, които се класираха за Мондиал 2026 чрез междуконтиненталните плейофи и за първи път от 52 години. След този исторически успех, спортният министър на страната обяви, че отборът му ще бъде сензация в Америка.

„Квалификациите не бяха лесни, борихме се здраво. В първия ни мач на световното първенство Кристиано Роналдо ще плаче“, намекна Дидие Будимба преди първия двубой, в който Конго ще срещне "мореплавателите".

Другите два отбора в групата са Колумбия и Узбекистан.