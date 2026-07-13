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Световно първенство по футбол 2026

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Бивш премиер на Испания: Франция има силен отбор, но няма французи

Мариано Рахой забърка скандал

Бивш премиер на Испания: Франция има силен отбор, но няма французи
 

Бившият премиер на Испания Мариано Рахой забърка скандал ден преди полуфинала срещу Франция на Мондиал 2026. В традиционната си колона за изданието "Ел Дебате" той написа, че "петлите" имат силен състав, но им липсват французи.

"Съперникът е опасен и добре познат. Те в момента са №1 в ранглистата на ФИФА. Имат силен състав, като се има предвид, че в него няма френски играчи.", гласи част от коментара му.

Намекът на Рахой е ясен - Франция разчита прекалено много на играчи, чиито корени са далеч от страната.

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Светкавичен отговор

Министърът на вътрешните работи на Франция Лоран Нунес нарече думите на Рахой "напълно неприемливи и скандални".

"Франция е страна, в която хората живеят и изказват мнението си свободно. Тук има разнородност от етноси и хора с различни религии и цвят на кожата, както и пълна толерантност между тях. При нас има място за всеки.", допълни той.

Снимка: Reuters

"Френският отбор е съставен само от французи. Ние нямаме една религия и един цвят. Това е обединена нация, за съжаление на расистите и крайнодесни идиоти.", заяви лидерът на социалистите Оливие Форе.

От Френската федерация обявиха с публикация в социалните мрежи, че обмислят съдебни действия срещу него.

"Без да влизаме в повече подробности и да искаме да създаваме излишно напрежение, ето ги фактите: От 26 играчи в състава на Франция за световното първенство, 23-ма са родени в страната. Останалите трима също са французи, независимо, че са родени извън територията на държавата.", написаха от френското посолство в Мадрид.

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Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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