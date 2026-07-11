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Световно първенство по футбол 2026

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bTV Спорт екип

Вижте още веднъж: Вратарската грешка и Мерино, които донесоха победата на Испания над Белгия (ВИДЕО)

Испанците са на полуфинал на Мондиал 2026

С гол в края Испания излъга Белгия за и се класира за полуфиналите на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

Микел Мерино отново се оказа героят за селекцията на Луис де ла Фуенте, който вкара попадението за 2:1. Това е първи полуфинал за Испания на Мондиал от 2010-а година, когато тимът триумфира с титлата.

Испания поведе в резултата след като Фабиан Руис се възползва от избита от Куртоа топка.

Серията на испанците без допуснат гол на световно приключи на 649 минути. Шарл Де Кетеларе се разписа с глава. През второто полувреме дойде моментът, за който Белгия поиска дузпа. Лапорт изчисти с глава,а топката се удари в ръката на Родри. Съдийската бригада подмина ситуацията.

Снимка: Reuters

В 71-вата минута дойде ключовият момент - Тибо Куртоа беше заменен заради травма в бедрото, а заменилия го Сене Ламенс сбърка фатално в добавеното време. Шут на Кубарси беше твърде сложен за него, а Мерино спази традицията да бележи в края.

Футболистът на Арсенал се превърна в кралят на късните голове като вече 4 от 12-те му попадения за Испания са били в края на мачовете.

Испания вече няма загуба в 36 мача, най-дългата серия на отбора в историята.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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