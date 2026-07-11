Вижте още веднъж: Вратарската грешка и Мерино, които донесоха победата на Испания над Белгия (ВИДЕО)
Испанците са на полуфинал на Мондиал 2026
С гол в края Испания излъга Белгия за и се класира за полуфиналите на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.
Микел Мерино отново се оказа героят за селекцията на Луис де ла Фуенте, който вкара попадението за 2:1. Това е първи полуфинал за Испания на Мондиал от 2010-а година, когато тимът триумфира с титлата.
Испания поведе в резултата след като Фабиан Руис се възползва от избита от Куртоа топка.
Серията на испанците без допуснат гол на световно приключи на 649 минути. Шарл Де Кетеларе се разписа с глава. През второто полувреме дойде моментът, за който Белгия поиска дузпа. Лапорт изчисти с глава,а топката се удари в ръката на Родри. Съдийската бригада подмина ситуацията.
В 71-вата минута дойде ключовият момент - Тибо Куртоа беше заменен заради травма в бедрото, а заменилия го Сене Ламенс сбърка фатално в добавеното време. Шут на Кубарси беше твърде сложен за него, а Мерино спази традицията да бележи в края.
Футболистът на Арсенал се превърна в кралят на късните голове като вече 4 от 12-те му попадения за Испания са били в края на мачовете.
Испания вече няма загуба в 36 мача, най-дългата серия на отбора в историята.
Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google