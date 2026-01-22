„Живеех с него – беше обсебен!“ Бивш съотборник взриви мита за Дейвид Бекъм

Митът за безупречния Дейвид Бекъм се пропуква. Бивш негов съотборник в Манчестър Юнайтед разклати публичния образ на футболната икона, докато семейната война със сина му Бруклин вече се води на открито.
I lived with Beckham for few years..— John O’Kane (@johnaokane) January 19, 2026
Let's just say he likes to be in TOTAL CONTROL and was OBSESSIVE on PERFECTION
If it took Brooklyn to say this and burn down the so-called perfect family
Brand Beckham should not come before your kids no matter what has happened!! pic.twitter.com/e1URZPbr0X
Джон О’Кейн – човекът, който делеше не само съблекалнята, но и дома си с Бекъм, хвърли истинска бомба в социалните мрежи. Според него зад усмивката, стила и „перфектното семейство“ стои мъж, обсебен от контрол и съвършенство.
„Живях с Бекъм няколко години… Той трябваше да контролира всичко. Беше обсебен. Това не е образ – това е реалност“, написа О’Кейн.
Изказването му идва в разгара на публичния разрив между Бекъм и най-големия му син Бруклин, който шокиращо заяви, че не търси помирение със семейството си. По думите на Бруклин, в дома им винаги е имало едно правило: „Брандът Бекъм е на първо място.“
О’Кейн не спести нищо: „Ако Бруклин е почувствал нужда да срине образа на перфектното семейство – нека. Децата никога не трябва да са на второ място след марката.“
Бившият защитник дори намекна, че маниакалната природа на Бекъм граничи с обсесивно-компулсивно разстройство – нещо, което според него е направило Бекъм велик футболист, но може би лош баща.
„Каквото и да се е случило – човек не се отказва от децата си. Никога.“
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK