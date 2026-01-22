„Живеех с него – беше обсебен!“ Бивш съотборник взриви мита за Дейвид Бекъм

Митът за безупречния Дейвид Бекъм се пропуква. Бивш негов съотборник в Манчестър Юнайтед разклати публичния образ на футболната икона, докато семейната война със сина му Бруклин вече се води на открито.

I lived with Beckham for few years..

Let's just say he likes to be in TOTAL CONTROL and was OBSESSIVE on PERFECTION

If it took Brooklyn to say this and burn down the so-called perfect family



Brand Beckham should not come before your kids no matter what has happened!! pic.twitter.com/e1URZPbr0X — John O’Kane (@johnaokane) January 19, 2026

Джон О’Кейн – човекът, който делеше не само съблекалнята, но и дома си с Бекъм, хвърли истинска бомба в социалните мрежи. Според него зад усмивката, стила и „перфектното семейство“ стои мъж, обсебен от контрол и съвършенство.

Снимка: Facebook/Instagram

Тотален контрол

„Живях с Бекъм няколко години… Той трябваше да контролира всичко. Беше обсебен. Това не е образ – това е реалност“, написа О’Кейн.

Изказването му идва в разгара на публичния разрив между Бекъм и най-големия му син Бруклин, който шокиращо заяви, че не търси помирение със семейството си. По думите на Бруклин, в дома им винаги е имало едно правило: „Брандът Бекъм е на първо място.“

О’Кейн не спести нищо: „Ако Бруклин е почувствал нужда да срине образа на перфектното семейство – нека. Децата никога не трябва да са на второ място след марката.“

Снимка: Facebook/Instagram

Велик футболист, но може би лош баща...

Бившият защитник дори намекна, че маниакалната природа на Бекъм граничи с обсесивно-компулсивно разстройство – нещо, което според него е направило Бекъм велик футболист, но може би лош баща.

„Каквото и да се е случило – човек не се отказва от децата си. Никога.“

