„Живеех с него – беше обсебен!“ Бивш съотборник взриви мита за Дейвид Бекъм
Семейният ад на великия футболист
Снимка: Facebook/Instagram
Снимка: Facebook/Instagram
Футбол Световен футбол

„Живеех с него – беше обсебен!“ Бивш съотборник взриви мита за Дейвид Бекъм

Семейният ад на великия футболист

Митът за безупречния Дейвид Бекъм се пропуква. Бивш негов съотборник в Манчестър Юнайтед разклати публичния образ на футболната икона, докато семейната война със сина му Бруклин вече се води на открито.

Джон О’Кейн – човекът, който делеше не само съблекалнята, но и дома си с Бекъм, хвърли истинска бомба в социалните мрежи. Според него зад усмивката, стила и „перфектното семейство“ стои мъж, обсебен от контрол и съвършенство.

Снимка: Facebook/Instagram

Тотален контрол

„Живях с Бекъм няколко години… Той трябваше да контролира всичко. Беше обсебен. Това не е образ – това е реалност“, написа О’Кейн.

Дейвид Бекъм с първи думи за скандала със сина му (ВИДЕО)

Изказването му идва в разгара на публичния разрив между Бекъм и най-големия му син Бруклин, който шокиращо заяви, че не търси помирение със семейството си. По думите на Бруклин, в дома им винаги е имало едно правило: „Брандът Бекъм е на първо място.“

О’Кейн не спести нищо: „Ако Бруклин е почувствал нужда да срине образа на перфектното семейство – нека. Децата никога не трябва да са на второ място след марката.“

Снимка: Facebook/Instagram

Велик футболист, но може би лош баща...

Бившият защитник дори намекна, че маниакалната природа на Бекъм граничи с обсесивно-компулсивно разстройство – нещо, което според него е направило Бекъм велик футболист, но може би лош баща.

„Каквото и да се е случило – човек не се отказва от децата си. Никога.“

Слабите точки в позицията на сина на Бекъм
