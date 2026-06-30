Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Дешан се завръща навреме - Франция влиза в режим унищожение! Еквадор вече уби Германия, кой е следващият? Снимка: Reuters

С нова порция драматични сблъсъци продължават 1/16-финалите на Мондиал 2026, като програмата обещава футбол от най-висока класа и поредната безсъсна нощ.

В 20:00 ч. Кот д‘Ивоар излиза срещу Норвегия в Арлингтън в двубой, който спокойно може да се окаже скрит хит на фазата. „Слоновете“ впечатлиха в групата си срещу Германия, Еквадор и Кюрасао – с две победи и минимална загуба с 1:2 от Бундестима, след като дори първи удариха чрез Франк Кесие.

От другата страна е Норвегия на Столе Солбакен – тим с амбиции и физика, който се справи с Ирак и Сенегал, преди тежко поражение от Франция с 1:4. В онзи мач скандинавците бяха без Арлинг Холанд и Мартин Йодегор, но сега се очаква и двамата да се върнат. "Викингите" тръгват с леко предимство, но срещу футболисти като Амад Диало, Никола Пепе и Ян Диоманде всяка грешка може да излезе скъпо.

Не забравяйте, че най-важното от спортно събитие №1 за годината може да очаквате и в летния формат на "Спортен нюзрум: Тръпката в Америка"!

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Снимка: Reuters

В полунощ в Ийст Ръдърфорд се сблъскват Франция и Швеция – мач с огромен заряд и звезден блясък. Французите на Дидие Дешан направиха перфектна групова фаза с три победи от три и са репутацията на един от най-успешните тимове на Мондиал 2026. Исторически, само малка група отбори са печелили световната титла след безупречен групов рейд – Франция е част от тази елитна компания още от 1998 г.

Швеция на Греъм Потър започна вихрено с 5:1 срещу Тунис, но после допусна тежък срив срещу Нидерландия и стигна само до 1:1 с Япония. Въпреки това атаката с Исак и Гьокереш остава постоянна заплаха.

Денят завършва в 04:00 с двубоя Мексико – Еквадор в Мексико Сити. Еквадор е зареден с огромен импулс след впечатляващия успех с 2:1 над Германия, постигнат с обрат, вдъхновен от Гонсало Плата. Южноамериканците имат оръжията да разклатят всеки съперник, но трябва да намерят постоянство в атака, за да не останат в сянката на силната мексиканска защита.

Ето и пълната програма:

30 юни

20:00 ч.: Кот д‘Ивоар – Норвегия

1 юли

00:00 ч.: Франция – Швеция

04:00 ч.: Мексико – Еквадор

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.