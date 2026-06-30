Неймар отвръща на удара: Опитай на следващото световно...
Алгоритъмът срещу петкратните шампиони
Има прогнози, които звучат толкова уверено, че започват да обикалят света като факт. Такава беше и тази на германския икономист Йоахим Клемент.
Моделът му, базиран на статистика, икономика и демография, вече е познавал шампионите на три поредни световни първенства — Германия през 2014, Франция през 2018 и Аржентина през 2022. Това беше достатъчно, за да се взема и сега прогнозата му насериозно.
И точно преди мача Бразилия – Япония, Клемент сподели, че "самураите" ще елиминират фаворита.
Само че футболът, както често се случва, не чете статистика.
В Хюстън петкратните световни шампиони печелиха с 2:1, а след последния съдийски сигнал историята се премести от терена в социалните мрежи.
Неймар, винаги готов за малко шоу на ирония, не пропусна възможността. Той публикува снимка на Клемент и кратко послание:
„Г-н Йоахим Клемент... опитайте пак на следващото световно първенство.“
Самият Клемент е инвестиционен стратег, който използва сложни модели, включващи FIFA класации, икономически показатели, население и други фактори. Но дори и най-сложният алгоритъм не може да предвиди една проста истина, че Цар футбол понякога не следва логиката.
Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.