Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Холанд не прощава! Сенегал падна в зрелищна футболна драма 28 години по-късно Норвегия отново сред най-добрите на света Снимка: Reuters

Норвегия си осигури място в елиминациите на световното първенство за първи път от 1998 г. насам. „Викингите“ победиха Сенегал с 3:2 в зрелищен двубой от група I и записаха втори пореден успех на Мондиал 2026.

Големият герой отново беше Арлинг Холанд. Нападателят реализира два пъти и поведе тима си към заслужена победа в един от най-качествените мачове до момента на турнира.

Снимка: Reuters

Пробивът дойде малко преди почивката, когато груба грешка на Калиду Кулибали позволи на Маркус Педерсен да открие резултата. В началото на второто полувреме асът на Манчестър Сити удвои след бърза контраатака, а малко по-късно отбеляза и трети гол с впечатляващо воле.

Сенегал не се предаде. Исмаила Сар върна интригата с две попадения, но африканците така и не успяха да стигнат до изравняване.

Снимка: Reuters

С шест точки "викингите" вече са сигурен участник в 1/16-финалите и продължава битката с Франция за първото място в групата. Сенегал остава без актив и ще играе мач на живот и смърт срещу Ирак в последния кръг, като освен победа ще трябва да мисли и за головата си разлика в битката за място сред най-добрите трети отбори.

ФАКТФАЙЛ

* Холанд вече има 59 гола в 52 мача за националния отбор, което го прави водещият реализатор за всички времена на норвежкия тим.

* Звездата на Манчестър Сити има четири гола в два мача на световното първенство, споделяйки второто място в надпреварата за голмайстори с французина Килиан Мбапе. Лионел Меси води в класацията с 5 гола.

* Мачът в Ню Йорк беше посетен от 80 663 зрители.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.