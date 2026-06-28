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Световно първенство по футбол 2026

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btvsport.bg

"Днес е един от най-лошите дни в живота ми"

Звезда на Испания плаче след нова травма

 Снимка: Reuters

Нико Уилямс напусна стадион „Гуадалахара“ с тежест, която личеше във всяка крачка. Разстроен и накуцващ, той сякаш още на терена осъзна, че случилото се няма да бъде просто моментен дискомфорт, а нещо по-сериозно. Малко по-късно това усещане се потвърди и от медицинските доклади.

Крилото на Атлетик Билбао, което и без това пристигна на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада с проблеми, получи мускулна контузия в десния адуктор след сблъсък в мача срещу Уругвай (1:0). Първоначално надеждите за бързо възстановяване взеха връх, но участието му в Мондиала вече е под въпрос.

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След като научи диагнозата, испанският национал написа дълго и откровено послание в социалните мрежи. В думите му има умора, разочарование, тъга и човешка уязвимост, но и ясно усещане, че това не е краят.

"Днес е един от най-лошите дни в живота ми. Отново съм контузен след много трудна година, в която пубалгията спечели много битки, но не и войната. Успях да я преодолея с упорит труд, жертвоготовност и най-вече отговорност.

Беше година и половина страдание, тъга, несигурност и тревожност. Не знаех кога ще мога да играя отново без болка или кога ще се върна към нормален живот. Научих се да живея с болката дори в прости неща като ходене до тоалетната, влизане и излизане от колата или просто наслаждаване на ежедневието.

Това беше ход, който според мен можеше да бъде избегнат, защото беше напълно ненужен.

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Преоткриването на радостта от играта на футбол беше моят основен приоритет, заедно с това да си върна усмивката. Защото без усмивка, без да се наслаждавам на себе си и без да съм щастлив, не мога да се представя по най-добрия начин.

Преодолях го. После се появи контузия на подколянното сухожилие, която ме изпита отново. Отново спрях да се усмихвам, но нямах намерение да спра.

Свикнах да живея с болка в прости неща като ходене до тоалетната, влизане и излизане от колата или просто наслаждаване на ежедневието.

Снимка: Reuters

Вчера претърпях поредната си контузия, след като колега професионалист действаше от чувство на неудовлетвореност, недоволство и тъга от ситуацията си. Това беше игра, която според мен можеше да бъде избегната, защото беше напълно ненужна.

Но и това няма да ме спре. Знам, че Бог има план за мен и ще продължа да се боря до последния момент, за да се върна към това, което обичам най-много: да играя футбол, да бъда щастлив и да нося радост на другите.

Благодаря от дъното на сърцето си на всички за съобщенията ви за подкрепа.

Историята не е приключила, ще се видим възможно най-скоро на това Световно първенство", тъжен е Нико Уилямс.

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Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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