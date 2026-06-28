Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Днес е един от най-лошите дни в живота ми" Звезда на Испания плаче след нова травма Снимка: Reuters

Нико Уилямс напусна стадион „Гуадалахара“ с тежест, която личеше във всяка крачка. Разстроен и накуцващ, той сякаш още на терена осъзна, че случилото се няма да бъде просто моментен дискомфорт, а нещо по-сериозно. Малко по-късно това усещане се потвърди и от медицинските доклади.

Крилото на Атлетик Билбао, което и без това пристигна на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада с проблеми, получи мускулна контузия в десния адуктор след сблъсък в мача срещу Уругвай (1:0). Първоначално надеждите за бързо възстановяване взеха връх, но участието му в Мондиала вече е под въпрос.

След като научи диагнозата, испанският национал написа дълго и откровено послание в социалните мрежи. В думите му има умора, разочарование, тъга и човешка уязвимост, но и ясно усещане, че това не е краят.

"Днес е един от най-лошите дни в живота ми. Отново съм контузен след много трудна година, в която пубалгията спечели много битки, но не и войната. Успях да я преодолея с упорит труд, жертвоготовност и най-вече отговорност.

Беше година и половина страдание, тъга, несигурност и тревожност. Не знаех кога ще мога да играя отново без болка или кога ще се върна към нормален живот. Научих се да живея с болката дори в прости неща като ходене до тоалетната, влизане и излизане от колата или просто наслаждаване на ежедневието.

Това беше ход, който според мен можеше да бъде избегнат, защото беше напълно ненужен.

Преоткриването на радостта от играта на футбол беше моят основен приоритет, заедно с това да си върна усмивката. Защото без усмивка, без да се наслаждавам на себе си и без да съм щастлив, не мога да се представя по най-добрия начин.

Преодолях го. После се появи контузия на подколянното сухожилие, която ме изпита отново. Отново спрях да се усмихвам, но нямах намерение да спра.

Свикнах да живея с болка в прости неща като ходене до тоалетната, влизане и излизане от колата или просто наслаждаване на ежедневието.

Снимка: Reuters

Вчера претърпях поредната си контузия, след като колега професионалист действаше от чувство на неудовлетвореност, недоволство и тъга от ситуацията си. Това беше игра, която според мен можеше да бъде избегната, защото беше напълно ненужна.

Но и това няма да ме спре. Знам, че Бог има план за мен и ще продължа да се боря до последния момент, за да се върна към това, което обичам най-много: да играя футбол, да бъда щастлив и да нося радост на другите.

Благодаря от дъното на сърцето си на всички за съобщенията ви за подкрепа.

Историята не е приключила, ще се видим възможно най-скоро на това Световно първенство", тъжен е Нико Уилямс.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.