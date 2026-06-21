Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Това вече е Испания! (ФАКТФАЙЛ) "Фуриите" не дадоха шанс на Саудитска Арабия Снимка: Reuters

Испания напомни за най-добрите си дни, отнасяйки Саудитска Арабия с 4:0 във втория си мач от Мондиал 2026.

Де Ла Фуенте започна с четири промени в състава си в сравнение с равенството с Кабо Верде преди няколко дни. Като титуляри за европейския шампион започнаха Ламин Ямал, Педро Поро, Алекс Баена и Дани Олмо.

"Ла Роха" поведе в 10', когато Ламин Ямал засече подаване на Микел Оярсабал успоредно на голлинията за 1:0. В 21' Оярсабал удвои след разбъркване в наказателното поле, а само две минути по-късно отбеляза втория си гол в мача за 3:0.

Снимка: Reuters

В началото на второто полувреме Испания стигна до четвърто попадение след корнер, при който удар на Марк Кукурея рикошира в защитници на Саудитска Арабия и беше записан като автогол на Хасан Ал-Тамбакти.

В добавеното време европейските шампиони вкараха още един гол, но попадението на Феран Торес бе отменено заради засада.

ФАКТФАЙЛ

* Автоголът на защитника на Саудитска Арабия Хасан Ал-Томбакти е 8-ият гол, отбелязан в собствената мрежа в 37 мача от настоящия турнир в САЩ, Мексико и Канада. Рекордът беше поставен на световното първенство през 2018 г. в Русия, където бяха отбелязани 12 автогола в 64 мача. Мондиал 2022 в Катар завърши с 3 автогола.

* На Ламин Ямал му бяха необходими само 11 минути, за да отбележи първия си гол на световното първенство още в първия си мач, в който започна като титуляр.

* Никога преди в историята испанският национален отбор не бе отбелязвал три гола в мач от СП през първите 25 минути.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.