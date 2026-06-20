Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Плаках ли? Да беше само веднъж..." Нико Уилямс разказва за битката с болката и контузиите Снимка: Reddit

„Плаках ли? Беше адска година“ — Нико Уилямс откровен за сезона, който го пречупи, но и го промени завинаги.

Испанският национал разказва пред Marca за период, в който контузиите буквално са диктували ежедневието му — физически болки, липса на ритъм и моменти, в които дори желанието не е било достатъчно, за да играе.

„Беше много трудно... не можех да намеря постоянство. Пубалгията (бел. ред. - спортна херния) ме съсипа, а после дойде и контузията в бедрото. Имаше дни, в които тренирах и играех само на лекарства, за да издържа“, признава той с необичайна за него откровеност. „Да искаш да играеш, а тялото ти да отказва — това не го пожелавам на никого.“

Нико не крие, че е имало моменти на пречупване. „Да, плаках. Да беше само веднъж... Беше адска година. Много тежки месеци“, казва той, готов отново да потъне в сълзи.

Снимка: Reuters

Въпреки трудностите, той остава част от амбициозния състав на Испания национален отбор по футбол, който остава едни от фаворитите за титлата на Мондиал 2026.

„Сега започва нов сезон. Гледам на всичко по различен начин. Оценявам го повече“, казва той тихо, но уверено — като човек, който вече знае цената на всяка минута на терена.

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