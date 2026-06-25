Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Днес на световното първенство: Германия и Нидерландия на сцената Предстои развръзката в още 3 групи Снимка: Reuters

Вече сме наясно с участниците в елиминациите на световното първнство в три от 12-те групи, след като се изиграха всички мачове от тях.

В битката за трофея със сигурност продължават Мексико, Южна Африка, Швейцария, Канада, Бразилия, Мароко. Като трети тимове шанс за участие в 1/16-финалите имат Южна Корея, Босна и Херцеговина, Шотландия.

Днес, 25 юни, е време да сложим точка и на още три групи! Ето какво предстои.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VОYO.

Група "Е"

Еквадор - Германия, 25 юни, 23:00 ч. българско време

Кюрасао - Кот д'Ивоар, 25 юни, 23:00 ч. българско време

Без съмнение тук Германия си свърши работата и вече има 2 победи. Това поставя Бундестима сред сигурните участници в елиминациите, които започват от неделя. Но пък другите тимове в групата ще треперят до последно. Кот д'Ивоар има 3 точки, а Еквадор и Кюрасао са с по 1.

Снимка: Reuters

Група "F"

Тунис - Нидерландия, 26 юни, 2:00 ч. българско време

Япония - Швеция, 26 юни, 2:00 ч. българско време

"Лалетата" изглеждат като спокоен участник в предстоящите битки за трофея, особено след като им предстои мач със сигурният аутсайдер Тунис, който претърпя тежки поражения. Япония обаче също е с 4 точки, а Швеция е с 3 и двата тима ще играят на живот и смърт.

Снимка: Reuters

Група "D"

Парагвай - Австралия, 26 юни, 5:00 ч. българско време

Турция - САЩ, 26 юни, 5:00 ч. българско време

И в тази група имаме сигурен участник в елиминациите. Домакините от САЩ са с две победи и по-спокойно ще гледат към срещата с Турция - друг от сигурните изпадащи от Мондиала. Австралия и Парагвай пък са с по 3 точки и ще направят всичко възможно да прибавят още 3.

Снимка: Reuters

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.