Днес на световното първенство: Германия и Нидерландия на сцената
Предстои развръзката в още 3 групи
Вече сме наясно с участниците в елиминациите на световното първнство в три от 12-те групи, след като се изиграха всички мачове от тях.
В битката за трофея със сигурност продължават Мексико, Южна Африка, Швейцария, Канада, Бразилия, Мароко. Като трети тимове шанс за участие в 1/16-финалите имат Южна Корея, Босна и Херцеговина, Шотландия.
Днес, 25 юни, е време да сложим точка и на още три групи! Ето какво предстои.
Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VОYO.
Група "Е"
Еквадор - Германия, 25 юни, 23:00 ч. българско време
Кюрасао - Кот д'Ивоар, 25 юни, 23:00 ч. българско време
Без съмнение тук Германия си свърши работата и вече има 2 победи. Това поставя Бундестима сред сигурните участници в елиминациите, които започват от неделя. Но пък другите тимове в групата ще треперят до последно. Кот д'Ивоар има 3 точки, а Еквадор и Кюрасао са с по 1.
Група "F"
Тунис - Нидерландия, 26 юни, 2:00 ч. българско време
Япония - Швеция, 26 юни, 2:00 ч. българско време
"Лалетата" изглеждат като спокоен участник в предстоящите битки за трофея, особено след като им предстои мач със сигурният аутсайдер Тунис, който претърпя тежки поражения. Япония обаче също е с 4 точки, а Швеция е с 3 и двата тима ще играят на живот и смърт.
Група "D"
Парагвай - Австралия, 26 юни, 5:00 ч. българско време
Турция - САЩ, 26 юни, 5:00 ч. българско време
И в тази група имаме сигурен участник в елиминациите. Домакините от САЩ са с две победи и по-спокойно ще гледат към срещата с Турция - друг от сигурните изпадащи от Мондиала. Австралия и Парагвай пък са с по 3 точки и ще направят всичко възможно да прибавят още 3.
Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.