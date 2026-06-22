Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Скандал разтърсва лагера на Германия! Съблекалнята срещу „27-ия играч“ Снимка: EPA

Докато Германия мечтае за световна титла, в лагера на „маншафта“ избухва истинска вътрешна война, която няма нищо общо с терена. Всички погледи са насочени не към тактиката, а към една-единствена фигура – Лена Вурценбергер, любимата жена на селекционера Юлиан Нагелсман.

Според източници, близки до отбора, напрежението ескалира до крайност, а част от играчите вече открито говорят за „разпад на доверието“ в съблекалнята. Причината? Постоянното и почти демонстративно присъствие на Вурценбергер близо до отбора.

Сив кардинал

От хотелските коридори до тренировъчните терени – Лена се появява навсякъде. Очевидци твърдят, че тя вече се възприема като „27-ия играч“ на тима.

Всичко започва по време на подготовката във Франкфурт, където Лена наблюдавала тренировката от балкона заедно със съпругите на останалите играчи. Границата е премината след убедителната победа над Кюрасао (7:1). Тя останала на терена, за да следи отблизо тренировката на резервните играчи, а след това отишла директно в официалния хотел на националния отбор, в зоната, запазена изключително за Бундестима.

Снимка: EPA

На следващата сутрин шокираните национали видяли треньора и приятелката му да карат колела заедно към тренировъчния център...

„Футболистите вече не говорят свободно. Всеки се притеснява кой слуша“, разкрива анонимен източник от щаба, цитиран от медиите в Германия.

Напрежението се засилва след серия от сцени, които шокират дори ветераните – съвместни придвижвания с отбора, достъп до зони със забранен вход и постоянна близост до пейката по време на мачове.

„Къртица“ или просто параноя?

Сянката на стар скандал отново пада върху лагера – времето ѝ като журналист към Bild поражда нови съмнения сред играчите. Въпреки че никога не е доказано нищо, старите страхове се връщат с пълна сила.

Снимка: EPA

„Не знаем кой слуша. И това убива атмосферата“, твърди друг член на отбора.

Легенди се намесват

Ситуацията вече е толкова напрегната, че дори легендата Лотар Матеус публично разкритикува случващото се, като предупреди, че подобни решения могат да струват скъпо на Германия на световната сцена.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.