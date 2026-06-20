Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Оранжево предупреждение! (ФАКТФАЙЛ) Нидерландия нокаутира Швеция с 5:1 Снимка: Reuters

Нидерландия се забавлява на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

"Лалетата" удариха Швеция с 5:1 и вече мечтаят смело за елиминациите.

Браян Броби откри резултата още в 6', а малко по-късно отбеляза и втория гол за 2:0. В началото на второто полувреме Коди Гакпо направи резултата класически, а в 54' се разписа отново за 4:0.

Пет минути по-късно Антони Еланга вкара почетното попадение за Швеция за крайното 4:1.

Крайният резултат оформи Крисенсио Съмървийл върна преднината от 4 гола за отбора си в 89'.

За "лалетата" това е първа победа след равенството с Япония на старта и те оглавяват групата с 4 т. Швеция остава с 3 след убедителното 5:1 над Тунис в предишния мач и все още има добри шансове да продължи напред. Рано сутринта в неделя предстои двубоят между другите два тима в група "F" Тунис и Япония.

"Беше наистина страхотен мач, в който имахме няколко добри периода. Нещата се влошиха малко след първата почивка за вода. Пет гола, които бяха хубави. Продължаваме напред, а победата винаги променя много. Имаше изключително много позитивизъм в състава преди този двубой. Анализирахме добре представянето си срещу Япония. Първият период беше силен, но след това качеството на играта ни спадна малко.

Това би трябвало да даде на всички положителни емоции. Ако погледнете колко оранжеви фланелки имаше на стадиона, просто е невероятно", коментира звездата на Нидерландия Върджил ван Дайк пред медиите сред срещата.

Снимка: Reuters

* Брайън Броби отбеляза най-бързия дубъл на СП от 20 години. Нападателят на Нидерландия и Съндърланд отбеляза в 5' и 17.

* През 2006 г. германецът Лукас Подолски отбеляза два гола до 12', също срещу Швеция.

* 24-годишният Броби преди това беше отбелязал само един гол за "лалетата" в 13 мача.

* Нидерландия мина границата от 100 гола на Мондиал - 103. Преди това Бразилия (241), Германия (239), Аржентина (155), Франция (139), Италия (128), Испания (108) и Англия (108) постигнаха подобни резултати на СП.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.