Допинг скандал разтърси мондиала
Не по-малко от 8 футболисти са дали нетипични резултати
Допинг скандал разтърси световното първенство. Играчи от може би най-слабия отбор на Мондиал 2026 - Тунис, са дали проби със следи от забранено вещество.
Според британския Daily Mail, не по-малко от 8 футболисти са с нетипични резултати за кленбутерол - медикамент, отпускащ дихателните пътища, който е в списъка на Световната антидопингова агенция (WADA).
Африканците завършиха на последно място в група 6 без спечелена точка и с голова разлика от 2:12.
Вероятната причина
Наличието на кленбутерол в пробите най-вероятно се дължи на замърсяване, а не на умишлен опит за подобряване на спортното представяне.
Смята се, че тунизийците са консумирали заразено месо в базата си в Мексико.
Кленбутеролът е известен с това, че се използва от културисти за намаляване на мазнините при запазване на чиста мускулна маса. В някои държави, включително Мексико, веществото се използва като стимулатор на растежа при селскостопански животни, особено за угояване на едър рогат добитък.
Скандалът е финалният щрих на катастрофалния мондиал за Тунис. По време на световното първенство страната стана първата, която уволнява треньора си след един мач. Бившият мениджър на Нотингам Форест и Кардиф Сабри Ламуши беше сменен от Ерве Ренар, но и това не помогна.
В историята има и други случаи на спортисти, дали положителни проби за кленбутерол в Мексико заради месо. Те подкрепят тезата, че футболните национали на Тунис са невинни.
Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google