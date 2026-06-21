Пред Христо Стоичков и в мач 1000: Япония разби Тунис на Мондиал 2026
Дори с нов селекционер, африканците се прибират у дома безславно след мач номер 1000 на световни
Дори с нов селекционер начело, Тунис не успя да впечатли на терена в Монтерей, а Япония направи логичното и с дисциплина и тактика спечели мача номер 1000 в историята на световни първенства с 4:0.
Африканският тим предприе изненадващ ход след загубата от Швеция в първия си мач и замени Сабри Ламуши с Евре Ренар. Само че големи промени на терена не се видяха и това доведе до отпадане на тима от Мондиал 2026.
Японците, които в първия кръг направиха 2:2 с Нидерландия, продължиха със стабилната си игра и логично прибраха в актива си трите точки.
На стадиона в Монтерей сред официалните гости бе Христо Стоичков, а компания му правеше друга легенда - хърватинът Давор Шукер. В ложата бе още бившият германски национал с тунизийски корени Сами Кедира.
Първо полувреме
Япония започна вихрено и се възползва по най-добър начин от кризата в редиците на Тунис.
Още в четвъртата минута топката попадна във вратата след разбъркване в наказателното поле, при което Дайчи Камада я прати с петичка във вратата.
Малко след това се стигна отново до японска радост, но тя бе заглушена от технологията на голлинията. Топката не бе преминала вътре с няколко милиметра и попадение нямаше.
За сметка на това в 31-ата минута Аясе Уеда не остави никакви съмнения и направи резултата 2:0 в полза на Япония!
Второ полувреме
През първите минути на втората част африканците опитаха да наложат натиск, но дисциплинираната игра на японците не им позволи по-опасни положения.
Логичното се случи в 69-ата минута, когато Юня Ито се откъсна напред и направи резултата класически - 3:0 за Япония.
Малко преди края пък Уеда се разписа за втори път, след като бе оставен сам в наказателното поле и направи резултатът 4:0.
Групата
По-рано Нидерландия победи Швеция с 5:1 и така с Япония имат по 4 точки. Скандинавците са с 3.
Тунис ще трябва да се прибира вкъщи, след като не успя да спечели нито една точка в първите си два мача.
На тимовете остава по още една среща: Япония - Швеция и Тунис - Нидерландия. Те са на 26 юни от 2:00 ч. българско време.
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