Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Пред Христо Стоичков и в мач 1000: Япония разби Тунис на Мондиал 2026 Дори с нов селекционер, африканците се прибират у дома безславно след мач номер 1000 на световни Снимка: Reuters

Дори с нов селекционер начело, Тунис не успя да впечатли на терена в Монтерей, а Япония направи логичното и с дисциплина и тактика спечели мача номер 1000 в историята на световни първенства с 4:0.

Африканският тим предприе изненадващ ход след загубата от Швеция в първия си мач и замени Сабри Ламуши с Евре Ренар. Само че големи промени на терена не се видяха и това доведе до отпадане на тима от Мондиал 2026.

Японците, които в първия кръг направиха 2:2 с Нидерландия, продължиха със стабилната си игра и логично прибраха в актива си трите точки.

На стадиона в Монтерей сред официалните гости бе Христо Стоичков, а компания му правеше друга легенда - хърватинът Давор Шукер. В ложата бе още бившият германски национал с тунизийски корени Сами Кедира.

Първо полувреме

Япония започна вихрено и се възползва по най-добър начин от кризата в редиците на Тунис.

Още в четвъртата минута топката попадна във вратата след разбъркване в наказателното поле, при което Дайчи Камада я прати с петичка във вратата.

Снимка: Reuters

Малко след това се стигна отново до японска радост, но тя бе заглушена от технологията на голлинията. Топката не бе преминала вътре с няколко милиметра и попадение нямаше.

За сметка на това в 31-ата минута Аясе Уеда не остави никакви съмнения и направи резултата 2:0 в полза на Япония!

Второ полувреме

През първите минути на втората част африканците опитаха да наложат натиск, но дисциплинираната игра на японците не им позволи по-опасни положения.

Снимка: Reuters

Логичното се случи в 69-ата минута, когато Юня Ито се откъсна напред и направи резултата класически - 3:0 за Япония.

Малко преди края пък Уеда се разписа за втори път, след като бе оставен сам в наказателното поле и направи резултатът 4:0.

Групата

По-рано Нидерландия победи Швеция с 5:1 и така с Япония имат по 4 точки. Скандинавците са с 3.

Тунис ще трябва да се прибира вкъщи, след като не успя да спечели нито една точка в първите си два мача.

На тимовете остава по още една среща: Япония - Швеция и Тунис - Нидерландия. Те са на 26 юни от 2:00 ч. българско време.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.