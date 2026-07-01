Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Двама починаха след победата на Мексико срещу Еквадор Жертвите са 44-годишен мъж и 19-годишна жена

Двама са починали от задушаване по време на празненствата след победата на Мексико с 2:0 над Еквадор, класирала тима за осминафиналите на Мондиал 2026.

На място, въпреки опитите за реанимация, са издъхнали 44-годишен мъж и 19-годишна жена.

Така световното първенство вече взе 4 жертви. Преди два дни един човек загина, а друг беше тежко ранен във фен зона в Сан Хосе, Калифорния (САЩ).

Трагедия още на старта

На откриването на турнира в Мексико германски гражданин получи сърдечен удар и почина в един от входните коридори на ст. Ацтека.

Следващият мач на Мексико на мондиала е срещу победителя от двойката Англия - Демократична Република Конго. Сблъсъкът между последните е днес от 19:00 ч., а осминафиналът е насрочен за 6 юли от 03:00 ч. българско време.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.